«За то будущее, которое хотят видеть в этой стране»: избиратели на участке в Минске рассказали, за что голосовали

Новости Беларуси. С обратной стороны бюллетеня для голосования должно быть не менее двух подписей членов участковой избирательной комиссии, иначе документ будет признан недействительным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такая же история и с лицевой стороной, на которой перечислены кандидаты, если избиратель отметит более одного квадрата либо ни одного. В этом случае голос засчитать невозможно, поскольку волеизъявление неясно. Что делать, если ошибка случилась уже в кабинке для голосования?

Павел Немкович, председатель участковой избирательной комиссии участка № 4 Центрального района Минска:

Если гражданин ошибся при заполнении избирательного бюллетеня, он вправе подойти к члену избирательного участка, у которого получал этот бюллетень, и попросить его заменить. В этом случае на испорченном бюллетене человек ставит свою подпись и дату. Взамен ему выдаётся новый. В последующем комиссионно испорченный бюллетень погашают. На участке для голосования № 4 в Минске числится около 900 избирателей. Некоторые из них рассказали, за что пришли голосовать.

Я пришла голосовать со всей своей семьёй. У меня трое детей, я многодетная. Сегодня я голосовала за будущее, в первую очередь, их. Чтобы им было хорошо, стабильно, тепло, светло и радостно жить в нашей стране. Это вообще такой, наверное, праздник какой-то. Дети должны видеть, они должны понимать, что это надо – всегда отдавать свой долг, это то, что ты должен сделать для своей страны.