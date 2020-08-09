«За то будущее, которое хотят видеть в этой стране»: избиратели на участке в Минске рассказали, за что голосовали
Новости Беларуси. С обратной стороны бюллетеня для голосования должно быть не менее двух подписей членов участковой избирательной комиссии, иначе документ будет признан недействительным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая же история и с лицевой стороной, на которой перечислены кандидаты, если избиратель отметит более одного квадрата либо ни одного. В этом случае голос засчитать невозможно, поскольку волеизъявление неясно.
Что делать, если ошибка случилась уже в кабинке для голосования?
Павел Немкович, председатель участковой избирательной комиссии участка № 4 Центрального района Минска:
Если гражданин ошибся при заполнении избирательного бюллетеня, он вправе подойти к члену избирательного участка, у которого получал этот бюллетень, и попросить его заменить. В этом случае на испорченном бюллетене человек ставит свою подпись и дату. Взамен ему выдаётся новый. В последующем комиссионно испорченный бюллетень погашают.
На участке для голосования № 4 в Минске числится около 900 избирателей. Некоторые из них рассказали, за что пришли голосовать.
Я пришла голосовать со всей своей семьёй. У меня трое детей, я многодетная. Сегодня я голосовала за будущее, в первую очередь, их. Чтобы им было хорошо, стабильно, тепло, светло и радостно жить в нашей стране. Это вообще такой, наверное, праздник какой-то. Дети должны видеть, они должны понимать, что это надо – всегда отдавать свой долг, это то, что ты должен сделать для своей страны.
Как и все здесь присутствующие, я думаю, голосуют за то будущее, которое хотят видеть в этой стране.
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