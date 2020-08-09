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Первый в жизни политический выбор. Что говорят молодые белорусы об избирательной кампании

09 августа 2020 17:03
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Новости Беларуси. Досрочное голосование для некоторых белорусов стало первым в жизни политическим выбором. А еще возможностью не пропустить важную ступень взросления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Роман из Жодино своего кандидата поддержал в четверг, 6 августа. 

Первый в жизни политический выбор. Что говорят молодые белорусы об избирательной кампании-1

Роман Шапчиц, житель Жодино:
На выходных собирались с родителями съездить на отдых, поскольку лето уже заканчивается, пролетело очень быстро. Поэтому решил прийти проголосовать досрочно. Это шаг к тому, чтобы стать гражданином, и я осмелился сделать такой вот первый шаг – проголосовать.

Первый в жизни политический выбор. Что говорят молодые белорусы об избирательной кампании-4

Этот этап избирательной кампании стал ответственным экзаменом для наблюдателей и членов комиссий. Здесь важно было не просто следовать всем правилам, но и создать максимально комфортные условия для избирателей. Судя по явке, экзамен сдан на отлично.

# Выборы в Беларуси # общество # Роман Шапчиц # Ксения Худолей # Фотофакт

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