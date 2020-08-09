Первый в жизни политический выбор. Что говорят молодые белорусы об избирательной кампании

Новости Беларуси. Досрочное голосование для некоторых белорусов стало первым в жизни политическим выбором. А еще возможностью не пропустить важную ступень взросления, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Роман из Жодино своего кандидата поддержал в четверг, 6 августа.

Роман Шапчиц, житель Жодино:

На выходных собирались с родителями съездить на отдых, поскольку лето уже заканчивается, пролетело очень быстро. Поэтому решил прийти проголосовать досрочно. Это шаг к тому, чтобы стать гражданином, и я осмелился сделать такой вот первый шаг – проголосовать.