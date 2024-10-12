В рамках «Марафона единства» новый арт-объект появился в Молодечно

На контуре нанесен важный слоган «Будущее Беларуси в твоих руках», который подчеркивает, что цена мира, безопасности в стране зависят от каждого из нас. Открытие арт-объекта состоялось в рамках «Марафона единства». Молодечно первым принимает республиканскую общественно-культурную акцию.

На одном из зданий города изображен контур нашей страны, его держат ладони мужчины, женщины и ребенка. Соединяясь, руки символизируют молодую семью, стремление к сохранению мира и порядка в стране.

Ирина Янукович, местная жительница:

Это очень здорово и приятно, что рисуют красиво и просвещают нас, нашу молодежь, возрождают в наших сердцах патриотизм. Это здорово и очень красиво. Я думаю, все детки и родители рады, что у нас так стало красиво и приятно.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Белорусская молодежь очень оригинальная на свои идеи, и она очень творческая. И помимо ярких квестов «Это все мое родное», классных концертов «Время выбрало нас» и, конечно, диалогов, которые пройдут со спикерами и лекторами, очень важно для молодежи оставить частичку добра в каждый район и город, куда прибывает «Марафон единства».

Сегодня в Молодечно праздник, мы это ощущаем по первым минутам нахождения в славном городе нашей Минщины. И вот такой объект в канун важной недели и праздника, Дня матери, Дня отца, Недели родительской любви, молодые люди решили подарить городу Молодечно.