Молодежный марафон «70!» 12 июня стартовал в Минске

Новости Беларуси. 12 июня в Минске стартовал молодежный марафон «70!» Название акции не случайно — мероприятие посвящено юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Белорусский республиканский союз молодежи презентовал первый передвижной «Музей-бус». Выставка на колесах собрала уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До конца июня участники акции посетят все областные города и памятные места войны.

13 июня марафон будет в Бресте

Петр Пицко, второй секретарь Брестского ГК БРСМ:

Нашел в блиндаже, где засыпало наших 8 бойцов. Он там лежал вместе с бойцами лежали где-то 15 таких кружочков. Там же находился и кусок жести, расчерченный на квадраты. Оказалось, что бойцы просто играли в шашки в перерывах между боями.

Анатолий Новиков, председатель Республиканского Совета белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы признательны молодежи за то, что таким мероприятием они высказывают уважение к ветеранам. Те, кто живы, конечно, должны быть окружены особой лаской, заботой, вниманием.

Игорь Бузовский, первый секретарь ЦК БРСМ:

В каждом городе будет отдельное мероприятие, В Бресте это будет отдельный проект, будет инсценировка боя. Каждый город это предложение своего видения этого праздника. Предложение для молодежи, для того, чтобы молодежи было интересно и в то же время полезно.