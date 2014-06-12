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Крысы во дворе дома по ул. Бельского в Минске держат в страхе всех жильцов. Коммунальщики бездействуют, утверждая, что все в порядке

12 июня 2014 13:58
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Некоторые ученые утверждают, что эти существа появились 48 миллионов лет назад и именно они могли стать причиной вымирания динозавров. В крупных городах их численность равняется количеству людей. То есть в Минске их почти два миллиона.

Последние два года жители дома №20 по улице Белецкого в Минске живут в страхе. Ни взрослые, ни дети, ни даже местные дворняжки и коты не могут ходить спокойно по родному некогда двору. У последнего появился новый хозяин, точнее хозяева. Добро пожаловать вместе с «Добро пожаловаться» в логово! Кому-то это покажется забавным, кому-то сущим кошмаром.

Людмила Еськова:
Я живу на первом этаже над этим всем чудовищным вариантом. Меня просто настолько напугали, что они лазят вверх, а я открываю постоянно окно, в полпятого просыпаюсь, открываю окно, а они могут забраться и на кухню ко мне.

Речь идет об обыкновенных серых крысах. С этими животными, согласитесь, лучше общаться поменьше. Учёные давно выяснили, что крысы переносят такие болезни, как токсоплазмоз, лихорадку, сибирскую язву, сыпной тиф, гепатит Е и множество других серьёзных заболеваний. Жильцы вышеупомянутого дома пока живы и здоровы, но к такому сосуществованию относятся негативно.

Людмила Еськова:
Когда я позавчера увидела, как они здесь стадом ходят, не реагируя на нашу всю компанию, которая так бурно обсуждала всё это, не обращая внимания даже на кошек. Это был вообще придел. Я два дня не могу прийти в себя.

Проблема, которая длится около двух лет, коммунальщиков, как бы и не волнует. Директор местного ЖЭС №108 с красивой фамилией Лебедь уверен, что опасения надуманы. Крыс в наличии нет и посему стенания жильцов несерьезны.

Людмила Хрипкова:
Купили мы эту квартиру в этом доме совсем недавно, но дело в том, что антисанитарное состояние подъезда приводит в ужас. Я несколько раз обращалась к начальнику ЖЭСа. В результате, на то письмо, которое я оставила в ЖЭСе, я не получила никакого ответа.

Поняв, что помощи в местной службе не найти, а каждый день крысы размножаются, Людмила отправилась на улицу Петруся Бровки в санитарно-эпидемиологическую службу города Минска. У женщины приняли заявление, и она со спокойным сердцем отправилась ждать домой. Каково же было ее удивление, когда скоро из службы пришел ответ в котором указывалось, что все подъезды дома №20 находятся в идеальном санитарном состоянии. Более того, слова подтверждались фотографиями.

Людмила Хрипкова:
Нам прислали ответ, в результате которого было выяснено, что наш подъезд находится в удовлетворительном состоянии. Нам прислали снимки: парочку лестниц, мест, где мусор выбрасываем. Выбрано пару самых чистых мест в подъезде. И мне сказали, что подъезд находится в удовлетворительном состоянии, и моя жалоба не имеет никакого основания.

Коммунальщики заявляют, что на вверенной им территории все прекрасно. Попробуем убедиться в этом воочию. Что ж, хлам, который был ранее убрали, но вот что касается серых тварей, то они похоже ничего не подозревали о заявлениях коммунальщиков.

Людмила Еськова:
Это какой-то нонсенс, чтобы в наше время в таком состоянии люди жили, платить такие деньги за коммунальные услуги, и требуют от нас их вовремя оплатить, это такое наплевательское отношение.

Согласитесь, претензия Людмилы Есковой вполне убедительна. Регулярно чиновники из министерств ЖКХ и финансов убеждают нас, что платим мы за коммунальное обслуживание ничтожно мало. Глядя на крыс с улицы Белецкого, понимаешь, что не жильцы должны коммунальщикам, а наоборот. Пора внести в жировки пункт типа: «за антисанитарию — бонус 100.000 тысяч, за пьяного сантехника — 150.000, за холодные батареи — 300.000 рублей. Смотришь, и пойдет дело. А пока есть как есть. Попытайтесь определить, кто кого кормит и кто у кого в услужении.

Скрытая камера. Диалог корреспондента СТВ и директора ЖЭС №108 Геннадия Лебедя:

Можно с вами пообщаться?
— Нет.
Почему?
— Не хочу с вами говорить.

Желание понятное. Но и мы пришли не за тем, что бы обсудить личную жизнь директора Лебедя или его любимое блюдо. Некое подобие диалога все же состоялось.

— Дали мы заявку в дистанцию.
Мы только что оттуда, там жуть, что творится.
 Ну так что?

Действительно! И что? Ну бегает полчище крыс по двору. Может, у господина Лебедя в квартире их десятки обитает.

— Мы в дистанцию дали заявку, крыс потравили.

Где Лебедь травил крыс, жильцы не знают, как, вероятно, не знают и грызуны, потому что их радостные и довольные жизнью мордочки снуют повсюду.

А то, что проблема длится года два?
— Откуда вы знаете?
Жители сказали.
 Это не длится два года. Жители же могут врать, правильно? Кому вы верите, жильцам или не жильцам?

Вот она, правда жизни. Жильцы дома номер 20 хронические и отъявленные лжецы и лгуны. Вместо того, что бы благодарить коммунальщиков за свет, газ и воду, эту самую  воду мутят!  Очерняют, так сказать, благодетелей. Такое отношение к жильцам, увы, удивляет. Но вот уважения к средствам массовой информации хотелось бы побольше.

Я не хочу с вами говорить.

Что ж, желание это взаимное. О чем говорить с человеком, который огульно обвинил во вранье целый подъезд. То есть и стар и млад, по его мнению, — клеветники и сплетники. Самое печальное то, что даже наши фактически документальные кадры с мордами крыс для чиновников не довод. Поэтому жильцам стоит продолжить свои клеветнические и очернительские действия в других инстанциях. Таких, например, как в ЖРЭО, администрации Московского района, Мингорисполкоме, министерстве ЖКХ. Смотришь, однажды чаша терпения чиновников из вышеупомянутых организаций переполнится, и они заставят Лебедя взглянуть на жильцов по-человечески, а не по-крысиному.

И немного информации для общего развития. За год крысиная самка способна выносить и родить 100 крысят. За один час крыса может спариться с партнером 122 раза. Одно крысиное семейство является хозяином территории радиусом в 150 метров. Самое смешное, что крысы тоже умеют смеяться. Интересно, как долго крысы из дома №20 по улице Белецкого в Минске, будут смеяться над потугами коммунальщиков. 

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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