Крысы во дворе дома по ул. Бельского в Минске держат в страхе всех жильцов. Коммунальщики бездействуют, утверждая, что все в порядке

Некоторые ученые утверждают, что эти существа появились 48 миллионов лет назад и именно они могли стать причиной вымирания динозавров. В крупных городах их численность равняется количеству людей. То есть в Минске их почти два миллиона.

Последние два года жители дома №20 по улице Белецкого в Минске живут в страхе. Ни взрослые, ни дети, ни даже местные дворняжки и коты не могут ходить спокойно по родному некогда двору. У последнего появился новый хозяин, точнее хозяева. Добро пожаловать вместе с «Добро пожаловаться» в логово! Кому-то это покажется забавным, кому-то сущим кошмаром.

Людмила Еськова:

Я живу на первом этаже над этим всем чудовищным вариантом. Меня просто настолько напугали, что они лазят вверх, а я открываю постоянно окно, в полпятого просыпаюсь, открываю окно, а они могут забраться и на кухню ко мне.

Речь идет об обыкновенных серых крысах. С этими животными, согласитесь, лучше общаться поменьше. Учёные давно выяснили, что крысы переносят такие болезни, как токсоплазмоз, лихорадку, сибирскую язву, сыпной тиф, гепатит Е и множество других серьёзных заболеваний. Жильцы вышеупомянутого дома пока живы и здоровы, но к такому сосуществованию относятся негативно.

Людмила Еськова:

Когда я позавчера увидела, как они здесь стадом ходят, не реагируя на нашу всю компанию, которая так бурно обсуждала всё это, не обращая внимания даже на кошек. Это был вообще придел. Я два дня не могу прийти в себя.

Проблема, которая длится около двух лет, коммунальщиков, как бы и не волнует. Директор местного ЖЭС №108 с красивой фамилией Лебедь уверен, что опасения надуманы. Крыс в наличии нет и посему стенания жильцов несерьезны.

Людмила Хрипкова:

Купили мы эту квартиру в этом доме совсем недавно, но дело в том, что антисанитарное состояние подъезда приводит в ужас. Я несколько раз обращалась к начальнику ЖЭСа. В результате, на то письмо, которое я оставила в ЖЭСе, я не получила никакого ответа.

Поняв, что помощи в местной службе не найти, а каждый день крысы размножаются, Людмила отправилась на улицу Петруся Бровки в санитарно-эпидемиологическую службу города Минска. У женщины приняли заявление, и она со спокойным сердцем отправилась ждать домой. Каково же было ее удивление, когда скоро из службы пришел ответ в котором указывалось, что все подъезды дома №20 находятся в идеальном санитарном состоянии. Более того, слова подтверждались фотографиями.

Людмила Хрипкова:

Нам прислали ответ, в результате которого было выяснено, что наш подъезд находится в удовлетворительном состоянии. Нам прислали снимки: парочку лестниц, мест, где мусор выбрасываем. Выбрано пару самых чистых мест в подъезде. И мне сказали, что подъезд находится в удовлетворительном состоянии, и моя жалоба не имеет никакого основания.

Коммунальщики заявляют, что на вверенной им территории все прекрасно. Попробуем убедиться в этом воочию. Что ж, хлам, который был ранее убрали, но вот что касается серых тварей, то они похоже ничего не подозревали о заявлениях коммунальщиков.

Людмила Еськова:

Это какой-то нонсенс, чтобы в наше время в таком состоянии люди жили, платить такие деньги за коммунальные услуги, и требуют от нас их вовремя оплатить, это такое наплевательское отношение.

Согласитесь, претензия Людмилы Есковой вполне убедительна. Регулярно чиновники из министерств ЖКХ и финансов убеждают нас, что платим мы за коммунальное обслуживание ничтожно мало. Глядя на крыс с улицы Белецкого, понимаешь, что не жильцы должны коммунальщикам, а наоборот. Пора внести в жировки пункт типа: «за антисанитарию — бонус 100.000 тысяч, за пьяного сантехника — 150.000, за холодные батареи — 300.000 рублей. Смотришь, и пойдет дело. А пока есть как есть. Попытайтесь определить, кто кого кормит и кто у кого в услужении.

Скрытая камера. Диалог корреспондента СТВ и директора ЖЭС №108 Геннадия Лебедя:



— Можно с вами пообщаться?

— Нет.

— Почему?

— Не хочу с вами говорить.

Желание понятное. Но и мы пришли не за тем, что бы обсудить личную жизнь директора Лебедя или его любимое блюдо. Некое подобие диалога все же состоялось.

— Дали мы заявку в дистанцию.

— Мы только что оттуда, там жуть, что творится.

— Ну так что?

Действительно! И что? Ну бегает полчище крыс по двору. Может, у господина Лебедя в квартире их десятки обитает.

— Мы в дистанцию дали заявку, крыс потравили.



Где Лебедь травил крыс, жильцы не знают, как, вероятно, не знают и грызуны, потому что их радостные и довольные жизнью мордочки снуют повсюду.

— А то, что проблема длится года два?

— Откуда вы знаете?

— Жители сказали.

— Это не длится два года. Жители же могут врать, правильно? Кому вы верите, жильцам или не жильцам?

Вот она, правда жизни. Жильцы дома номер 20 хронические и отъявленные лжецы и лгуны. Вместо того, что бы благодарить коммунальщиков за свет, газ и воду, эту самую воду мутят! Очерняют, так сказать, благодетелей. Такое отношение к жильцам, увы, удивляет. Но вот уважения к средствам массовой информации хотелось бы побольше.

— Я не хочу с вами говорить.

Что ж, желание это взаимное. О чем говорить с человеком, который огульно обвинил во вранье целый подъезд. То есть и стар и млад, по его мнению, — клеветники и сплетники. Самое печальное то, что даже наши фактически документальные кадры с мордами крыс для чиновников не довод. Поэтому жильцам стоит продолжить свои клеветнические и очернительские действия в других инстанциях. Таких, например, как в ЖРЭО, администрации Московского района, Мингорисполкоме, министерстве ЖКХ. Смотришь, однажды чаша терпения чиновников из вышеупомянутых организаций переполнится, и они заставят Лебедя взглянуть на жильцов по-человечески, а не по-крысиному.

И немного информации для общего развития. За год крысиная самка способна выносить и родить 100 крысят. За один час крыса может спариться с партнером 122 раза. Одно крысиное семейство является хозяином территории радиусом в 150 метров. Самое смешное, что крысы тоже умеют смеяться. Интересно, как долго крысы из дома №20 по улице Белецкого в Минске, будут смеяться над потугами коммунальщиков.