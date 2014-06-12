В Беларуси выбрали лучших врачей года

Новости Беларуси. В преддверии дня медицинских работников назвали имена победителей республиканского конкурса «Врач года». Оценивали многолетнюю работу, профессионализм и личный вклад в оказание медицинской помощи педиатров, терапевтов, хирургов, гинекологов и врачей общей практики.

Нина Кривеня, победитель конкурса «Врач года Республики Беларусь» в номинации «Врач-педиатр», врач-педиатр детской поликлиники Новогрудской центральной районной больницы:

Это любимая работа всю жизнь. Я никогда не пожалела, что я отдала себя этой работе, деткам. В нашей работе самое главное — доброта и терпение, потому как надо работать не только с детками, но и с папами, мамами, бабушками и дедушками. Поэтому, наверное, это самое главные качества врача-педиатра. Награда эта для меня очень важная.

Юрий Дмитриев, победитель конкурса «Врач года Республики Беларусь» в номинации «Врач-хирург», врач-хирург Гомельской областной клинической больницы:

Врачом работаю с 1982 года, Все время работаю хирургом, хочу сказать спасибо своим учителям и всем тем людям, благодаря которым я пришел к этому почетному званию. Это врачи других профессий: медсестры, лаборанты.

Сегодня же во Дворце Республики для видных деятелей медицинской науки и практики прошло торжественное мероприятие. Поздравления Главы государства зачитал заместитель премьер-министра Анатолий Тозик. Лучшие были удостоены почётных грамот. Отметим, миссия Всемирной организации здравоохранения дала высокую оценку работы белорусских медиков. Ведь многие показатели в этой сфере остаются лучшими среди стран СНГ. В последнее время повышается рождаемость и снижается смертность, а в самих организациях здравоохранения постоянно проводится модернизация и переоснащение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, Министр здравоохранения Республики Беларусь:

Идет закупка современного медицинского оборудования, их поставка, установка, также подготовка кадров. Сегодня высокие технологии и сложные операции делаются не только в столице, но делаются и в регионах. У нас низкие показатели в области охранного материнства, мы ими гордимся. Мы не могли думать, что такие цифры возможно достичь. По итогам 4 месяцев младенческая смертность у нас составляет 2,8 промилле. Это лучший показатель в Европе. С каждым годом большее число иностранцев приезжает к нам. Это говорит о том, что качество и наши способности огромны. В прошлом году было пролечено почти 160 тысяч иностранных граждан.