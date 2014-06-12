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12 июня в Беларуси - вечер выпускников во всех школах

12 июня 2014 08:50
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Новости Беларуси. Тысячи белорусских выпускников попрощаются 12 июня со школой. Только в Минске пройдут несколько сотен праздничных вечеров. По традиции поздравить выпускников с этим знаменательным событием придут представители администраций районов города, почетные гости.

В 2014 году праздники начнутся в семь вечера, а время окончания назначат родительские комитеты, администрации школ и районов.

Напомним, 12 июня будет ограничена продажа спиртного, а милиция, МЧС и медицинская служба будут работать в усиленном режиме. В вечернее и ночное время контроль за порядком будет более строгим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выпускной-2014 # Выпускной в Беларуси

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