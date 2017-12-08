«Молодежь суверенной Беларуси: социокультурный и исторический аспект»: что обсуждали
Новости Беларуси. Развитие современной белорусской государственности, роль и место молодежи в этих процессах и способы ее поддержки обсудили на круглом столе «Молодежь суверенной Беларуси: социокультурный и исторический аспект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Научный форум проходит в рамках II Съезда ученых Республики Беларусь. Главным документом, который будет обсуждаться во время встречи, станет проект стратегии «Наука и технологии 2018-2040». Сейчас он проходит общественное обсуждение.
Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Молодежь известна своим азартом, она известна своей рискованностью. И в этом, наверное, двигатель того, что у нас сегодня большинство разработок – очень креативных разработок – двигаются именно молодежной средой.
Игорь Марзалюк, председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Самы галоўны драйвер беларускай эканомiкi, беларускага грамадства – гэта навука i адукацыя, адукацыя i навука. Гэта непарыўная сувязь, адно без другога не можа існаваць. Без якаснай адукацыі не можа быць якасных даследванняў, і якасныя даследчыкi заўседы распрацоўваюць новыя гарызонты ў адукацыi.
Во время съезда организаторы также представят книгу «Ученые, прославившие Беларусь». В ней собраны сведения о более чем 150 известных деятелях. Съезд станет итоговым событием Года науки. В нем примут участие около 3000 человек, из них примерно полтысячи – зарубежные гости.