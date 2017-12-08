«Молодежь суверенной Беларуси: социокультурный и исторический аспект»: что обсуждали

Новости Беларуси. Развитие современной белорусской государственности, роль и место молодежи в этих процессах и способы ее поддержки обсудили на круглом столе «Молодежь суверенной Беларуси: социокультурный и исторический аспект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научный форум проходит в рамках II Съезда ученых Республики Беларусь. Главным документом, который будет обсуждаться во время встречи, станет проект стратегии «Наука и технологии 2018-2040». Сейчас он проходит общественное обсуждение.