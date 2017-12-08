Прямой эфир

70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев

08 декабря 2017 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские новобранцы готовятся к прохождению службы. Прежде чем они с головой окунутся в армейские будни, с ними работают специалисты, которые помогают быстрее адаптироваться к новым условиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованиям, это занимает около двух месяцев.

70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев-1

Прежде чем произнести слова торжественной клятвы, они все проходят курс начальной военной подготовки. За это время устанавливается режим дня, формируются новые привычки, закрепляются навыки. Армейские психологи утверждают: именно этот период зарождается воинский коллектив. Поэтому офицерам, работающим с новым пополнением, так важно знать о каждом новобранце как можно больше.

Напоминаем: тысячи молодых людей примут военную присягу 16 декабря.

70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев-4

Олег Костромин, начальник пункта приема бригады:
Каждый человек запоминает с самого начала больше всего информации. Он пришел в новую среду, соответственно, 70 % всех знаний, понимания службы в армии происходит на начальном этапе. Поэтому пытаемся именно в начальный период вложить больше для развития самосознания военнослужащего.

70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев-7

Андрей Панасевич, новобранец:
То очень интересно, занимательно, особенно воздушная и огневая подготовка. Нам сказали, что в феврале будет полевой выход, так что я очень его жду.

70 % понимания службы в армии происходит на начальном этапе: заканчивается подготовка новобранцев-10

Отправка нового пополнения в войска завершилась 30 ноября. Учитывая потребности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, на их укомплектование направлено около 11 тысяч человек, и около 1500 для прохождения службы в резерве.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Олег Костромин # Андрей Панасевич

Другие новости рубрики

Все новости
Новогодний венок своими руками. Мастер-класс дизайнера
08 декабря 2017 07:48

Новогодний венок своими руками. Мастер-класс дизайнера

Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки
08 декабря 2017 07:31

Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки

Как по жестам определить, нравишься ты человеку или нет? Рассказывает психолог
08 декабря 2017 07:20

Как по жестам определить, нравишься ты человеку или нет? Рассказывает психолог