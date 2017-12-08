Новогодний венок своими руками. Мастер-класс дизайнера

До самого волшебного праздника остается меньше месяца, но уже пора продумывать детали этого яркого торжества. Идеями для творчества с нами поделится мастерица преображений дизайнер Елена Костеневич.

Елена Костеневич, дизайнер:

Одним из ярких акцентов новогодней тематики в интерьере является венок. Сегодня мы смастерим его из природных материалов. Использовать будем ветки, лапки ели, праздничные игрушки, ленты, ножницы, сухие фрукты и растения.

Как сделать уникальный новогодний венок – смотрите на видео!