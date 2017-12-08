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Новогодний венок своими руками. Мастер-класс дизайнера

08 декабря 2017 07:48
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До самого волшебного праздника остается меньше месяца, но уже пора продумывать детали этого яркого торжества. Идеями для творчества с нами поделится мастерица преображений дизайнер Елена Костеневич.

Елена Костеневич, дизайнер:
Одним из ярких акцентов новогодней тематики в интерьере является венок. Сегодня мы смастерим его из природных материалов. Использовать будем ветки, лапки ели, праздничные игрушки, ленты, ножницы, сухие фрукты и растения.

Как сделать уникальный новогодний венок – смотрите на видео!

Новогодний венок своими руками. Мастер-класс дизайнера-1

Новогодний венок своими руками. Мастер-класс дизайнера-3

# общество # Фотофакт # Дизайн интерьера # Мария Кронда # Елена Костеневич # декор

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