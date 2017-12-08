Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки

Новости Беларуси. В Бресте за несколько дней построили десятки домиков в самом центре города. Волшебство под Рождество – не что иное, как Новогодняя ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с главной площадью впервые установили торговые площадки, стилизованные под сказочные избушки. В них продают горячий чай, глинтвейн, блинчики и кулинарные изыски к новогоднему столу. У брестчан яркие и необычные ярмарочные ряды уже пользуются большой популярностью.

Маргарита Пальчик, жительница Бреста:

Когда ходишь по улице перед новым годом, везде и всюду такие палатки стоят. Кушают на улице, и покупают игрушки к Новому году. И новогоднее настроение у всех и вся. Я думаю, что тоже туристы будут довольны, когда будут смотреть это все.