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Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки

08 декабря 2017 07:31
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Новости Беларуси. В Бресте за несколько дней построили десятки домиков в самом центре города. Волшебство под Рождество – не что иное, как Новогодняя ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки-1

Рядом с главной площадью впервые установили торговые площадки, стилизованные под сказочные избушки. В них продают горячий чай, глинтвейн, блинчики и кулинарные изыски к новогоднему столу. У брестчан яркие и необычные ярмарочные ряды уже пользуются большой популярностью.

Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки-4

Маргарита Пальчик, жительница Бреста:
Когда ходишь по улице перед новым годом, везде и всюду такие палатки стоят. Кушают на улице, и покупают игрушки к Новому году. И новогоднее настроение у всех и вся. Я думаю, что тоже туристы будут довольны, когда будут смотреть это все.

Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки-7

Продовольственная ярмарка будет радовать гостей ежедневно до 19 января. В Бресте также уже можно приобрести новогодние игрушки, сувениры и украшения на любой вкус. С 18 декабря откроются и елочные базары. Всего же в области планируют провести больше 140 новогодних и рождественских ярмарок. 

Новогоднее настроение у всех и вся: на пешеходной улице Бреста впервые установили рождественские торговые платки-10

# общество # Фотофакт # Новый год # Маргарита Пальчик

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