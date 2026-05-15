Въезда в Литву и Польшу перед выходными ожидают 140 легковых и 60 грузовых авто – ГПК

Порядка 140 легковушек и 60 фур стоят в очередина въезда на территорию ЕС. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГПК Беларуси.

По информации на 15 мая, более 60 грузовых автомобилей находятся перед въездом в Литву. Сотрудниками литовской погранслужбы на ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») в течение суток оформлены 11% и 30% грузовиков соответственно.

Очереди легковых авто наблюдается только перед въездом на территорию Польши. Перед ПП «Кузница Белостоцкая» («Брузги») и «Тересполь» («Брест») ждут 75 и 65 легковушек. Польская сторона за 24 часа оформила 31% транспорта.