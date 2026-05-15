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В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков

15 мая 2026 11:19
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В Беларуси началась вступительная кампания в медвузы, в том числе для целевиков-0

В Беларуси стартовала вступительная кампания в медицинские вузы страны, информирует Минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что страна заинтересована в каждом молодом человеке, осознанно выбирающем путь служения медицине. Будущих врачи – стратегический кадровый потенциал системы здравоохранения.

Пункты оформления и выдачи договоров о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским образованием работают с 15 мая по 2 июля во всех регионах. Абитуриентов ожидают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Также 16 мая все белорусские медуниверситеты приглашают на Дни открытых дверей.

# Медицина

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