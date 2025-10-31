На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошёл сбор по боевой подготовке

Применение и противодействие БЛА, тактическая медицина и ведение боя в условиях городской застройки и лесистой местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел сбор по боевой подготовке. Его участники, офицеры органов управления боевой подготовки, ознакомились с новейшими методами подготовки личного состава к ведению современного боя.

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Мы привлекли ту категорию, которая непосредственно отвечает за руководство и планирование боевой подготовки. Это заместители командующих, начальники отделов боевой подготовки, заместители командиров полков, бригад, командиры батальонов, их заместители. Непосредственно те должностные лица, от качества, компетентности которых зависит успех воинских частей и подразделений.

На сборах акцент был сделан на борьбе с беспилотными летательными аппаратами разного масштаба и типа. Как показывает опыт современных вооруженных конфликтов, дистанционно управляемые механизмы и приспособления требуются не только в воздухе, но и на земле.