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На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошёл сбор по боевой подготовке

31 октября 2025 07:57
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Применение и противодействие БЛА, тактическая медицина и ведение боя в условиях городской застройки и лесистой местности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошёл сбор по боевой подготовке-2

На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошел сбор по боевой подготовке. Его участники, офицеры органов управления боевой подготовки, ознакомились с новейшими методами подготовки личного состава к ведению современного боя.

На полигоне 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошёл сбор по боевой подготовке-4

Владимир Белый, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Мы привлекли ту категорию, которая непосредственно отвечает за руководство и планирование боевой подготовки. Это заместители командующих, начальники отделов боевой подготовки, заместители командиров полков, бригад, командиры батальонов, их заместители. Непосредственно те должностные лица, от качества, компетентности которых зависит успех воинских частей и подразделений.

На сборах акцент был сделан на борьбе с беспилотными летательными аппаратами разного масштаба и типа. Как показывает опыт современных вооруженных конфликтов, дистанционно управляемые механизмы и приспособления требуются не только в воздухе, но и на земле. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Владимир Белый

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