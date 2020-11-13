Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу общественные приемные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обратиться сюда можно абсолютно с любой просьбой или предложением по развитию самых разных сфер жизни. Кроме исполкомов такую форму диалога поддержали также государственные и общественные организации. «Помощь реальна». С какими вопросами белорусы обращались к Наталье Кочановой во время прямой телефонной линии Так, в Гродно обратиться можно в том числе в объединения профсоюзов – по телефону или лично. Жители города активно используют такую возможность. 13 ноября во время работы общественной приемной прозвучали различные предложения. Многие касались социальной сферы.

Екатерина Гринцевич, жительница Гродно:

Я молодая мама, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Хотелось бы внести такой пункт, как сохранение стажа во время нахождения в декретном отпуске – в первую очередь для того, чтобы мамы решались более смело заводить деток – не одного, не двух, а троих и более.

Инна Мельникова, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

Сегодня звонила мама, которую волнует такая проблема, как финансовая грамотность наших детей. Она конкретно внесла предложение о том, чтобы в учреждениях образования, общего и среднего образования были введены факультативы по финансовой грамотности.