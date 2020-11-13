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Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?

13 ноября 2020 12:13
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают работу общественные приемные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?-1

Обратиться сюда можно абсолютно с любой просьбой или предложением по развитию самых разных сфер жизни. Кроме исполкомов такую форму диалога поддержали также государственные и общественные организации.

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Так, в Гродно обратиться можно в том числе в объединения профсоюзов – по телефону или лично. Жители города активно используют такую возможность.

13 ноября во время работы общественной приемной прозвучали различные предложения. Многие касались социальной сферы.

Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?-4

Екатерина Гринцевич, жительница Гродно:
Я молодая мама, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Хотелось бы внести такой пункт, как сохранение стажа во время нахождения в декретном отпуске – в первую очередь для того, чтобы мамы решались более смело заводить деток – не одного, не двух, а троих и более.

Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?-7

Инна Мельникова, главный правовой инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:
Сегодня звонила мама, которую волнует такая проблема, как финансовая грамотность наших детей. Она конкретно внесла предложение о том, чтобы в учреждениях образования, общего и среднего образования были введены факультативы по финансовой грамотности.

Молодая мама предложила сохранять стаж на время декрета. С какими вопросами белорусы обращаются в общественные приёмные?-10

Работа общественных приемных будет продолжена: составлены графики на ноябрь и декабрь – они есть на сайтах исполкомов и общественных организаций. Направить свое предложение можно и на электронный адрес. Самые актуальные инициативы найдут продолжение на Всебелорусском народном собрании. Они будут вынесены на обсуждение.

# Прием граждан # общество # Екатерина Гринцевич # Инна Мельникова # Фотофакт

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