Прямой эфир

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии

10 ноября 2018 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Решить проблему не выходя из дома. По всей стране 10 ноября, по традиции, прошли прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии -1

На связь с населением вышли руководители администраций и исполкомов Беларуси. Это помогает чиновникам быть в курсе существующих в регионе проблем и определять, какие структуры не дорабатывают.

В Витебский райисполком поступило около 10 звонков. Большинство из них, традиционно, касались проблем в жилищно-коммунальной сфере.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии -4

Петр Коренкович, первый заместитель председателя Витебского райисполкома:
Все службы наши работают. Работают диспетчерские службы на предприятиях. Тем более, у нас район сельскохозяйственный. Оказывают помощь населению и сами сельхозпредприятия. Поэтому, вопросы решаются. И то, что тут 8-10, это может какой-то контрольный звонок. Все вопросы мы решаем, бывает, во время поступления звонка на прямую линию. Жителей всегда что-то беспокоит, и они хотят сделать побыстрее.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии -7

Так, жители деревни Хайсы обратились в исполком с просьбой вернуть магазин райпо. Его закрыли весной. По сути, люди и тогда не оставались без продуктов. В деревне на 600 человек было три торговых объекта. Однако, сельчане настаивали на открытии четвертого, и им пошли на встречу.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии -10

Тамара Юркайдь, старейшина д.Хайсы:
Пенсионеры, в основном. Далеко поехать куда-то в город не могут. А магазин этот дешевле, чем коммерческие наши магазины. Конечно, удобно. Очень удобно для людей.

Открытие магазина и проблемы ЖКХ: с какими вопросами обращались белорусы на прямые телефонные линии -13

Есть продукты, овощи, молочные. И все это хоть не на большие деньги – на копейки, но дешевле. А люди у нас привыкли считать копеечку. Копейка рубль бережет.

Прямые линии открыты каждую субботу. Благодаря им удаётся решать десятки, в том числе, самых насущных проблем.

# Встречи с населением # общество # Петр Коренкович # Тамара Юркайдь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних
10 ноября 2018 11:39

Белорусские депутаты рассматривают вопрос о смягчении наказания для несовершеннолетних

В Беларуси на 10 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана
10 ноября 2018 07:17

В Беларуси на 10 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за тумана

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси
09 ноября 2018 19:38

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси