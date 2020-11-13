Главврач Брестской областной больницы: «Личная позиция врача не может влиять на то, как он выполняет свой профессиональный долг»

Новости Беларуси. Главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий высказал мнение о долге медиков.

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:

Я сторонник того, что люди должны заниматься своим делом, в особенности врачи. Мы, наверное, единственные среди всех специалистов в нашей стране, кто дает клятву по окончании университета – помогать каждому человеку, каждому белорусу. Я негативно отношусь, когда врачи или хуже того – чуждые медицине люди – призывают отречься медиков от их святой обязанности. В ситуации пандемии это бесчеловечно.

Призывы звучат от тех, кто либо никогда не сталкивался с красной зоной и не видел этих ежедневных проблем и вызовов, которые существуют, либо они просто-напросто еще очень молодые и неопытные.

Я не могу объяснить иначе эти призывы о забастовках людей в белых халатах. В стенах любого медучреждения не может идти и речи о выборочном оказании медицинской помощи людям.

Коллектив Брестской областной клинической больницы сегодня – это почти 2 тысячи медиков. Люди выходят на работу ежедневно, потому что понимают, что в их руках жизнь и здоровье жителей нашего региона. Личная позиция врача не может влиять на то, как он выполняет свой профессиональный долг. Это принципиальный для нас вопрос.