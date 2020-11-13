Прямой эфир

Главврач Брестской областной больницы: «Личная позиция врача не может влиять на то, как он выполняет свой профессиональный долг»

13 ноября 2020 11:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный врач Брестской областной клинической больницы Александр Карпицкий высказал мнение о долге медиков. 

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:
Я сторонник того, что люди должны заниматься своим делом, в особенности врачи. Мы, наверное, единственные среди всех специалистов в нашей стране, кто дает клятву по окончании университета – помогать каждому человеку, каждому белорусу. Я негативно отношусь, когда врачи или хуже того – чуждые медицине люди – призывают отречься медиков от их святой обязанности. В ситуации пандемии это бесчеловечно.

Призывы звучат от тех, кто либо никогда не сталкивался с красной зоной и не видел этих ежедневных проблем и вызовов, которые существуют, либо они просто-напросто еще очень молодые и неопытные.

Я не могу объяснить иначе эти призывы о забастовках людей в белых халатах. В стенах любого медучреждения не может идти и речи о выборочном оказании медицинской помощи людям.

Коллектив Брестской областной клинической больницы сегодня – это почти 2 тысячи медиков. Люди выходят на работу ежедневно, потому что понимают, что в их руках жизнь и здоровье жителей нашего региона. Личная позиция врача не может влиять на то, как он выполняет свой профессиональный долг. Это принципиальный для нас вопрос.

# Врачи Беларуси # общество # Александр Карпицкий

Другие новости рубрики

Все новости
В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет
13 ноября 2020 10:44

В Старых Дорогах начали строить ФОК. На церемонии заложили капсулу, которую откроют через 50 лет

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?
13 ноября 2020 08:51

В Беларуси начался осенний призыв. Как проходит нынешняя кампания с учётом эпидобстановки?

Встреча Александра Лукашенко с представителями белорусских и зарубежных СМИ проходит во Дворце Независимости
13 ноября 2020 07:35

Встреча Александра Лукашенко с представителями белорусских и зарубежных СМИ проходит во Дворце Независимости