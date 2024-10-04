Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи

Юлия Самусенко, ведущая:

Юра, как тебя остановить? Скажи, пожалуйста. Я могу сказать нашим телезрителям, что нужно просто зайти в магазин и купить то, что вашей душе угодно. И при этом можно осуществить мечту таким образом.

Юрий Царев, ведущий:

Кстати, про осуществление мечты Юля абсолютно права. Ее слова может подтвердить Елена Писаренко. Мама в декрете, она из Минска. С ней произошло что-то волшебное.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Да, совсем недавно наша героиня делилась с близкими своей дивнейшей мечтой. Приобрести автомобиль, выиграв крупный денежный приз.

Юрий Царев:

Как говорится, произносите ваши мечты и ваши фантазии вслух, потому что они сбываются. Девушка выиграла 30 тысяч рублей в игре от «Санта». Она до сих пор отходит от приятного шока, нам удалось запечатлеть исполнение ее заветного желания. Давайте посмотрим.