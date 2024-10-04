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Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи

04 октября 2024 08:55
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Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи-1

Юлия Самусенко, ведущая:
Юра, как тебя остановить? Скажи, пожалуйста. Я могу сказать нашим телезрителям, что нужно просто зайти в магазин и купить то, что вашей душе угодно. И при этом можно осуществить мечту таким образом.

Юрий Царев, ведущий:
Кстати, про осуществление мечты Юля абсолютно права. Ее слова может подтвердить Елена Писаренко. Мама в декрете, она из Минска. С ней произошло что-то волшебное.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Да, совсем недавно наша героиня делилась с близкими своей дивнейшей мечтой. Приобрести автомобиль, выиграв крупный денежный приз.

Юрий Царев:
Как говорится, произносите ваши мечты и ваши фантазии вслух, потому что они сбываются. Девушка выиграла 30 тысяч рублей в игре от «Санта». Она до сих пор отходит от приятного шока, нам удалось запечатлеть исполнение ее заветного желания. Давайте посмотрим.

Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи-3

Александр Меженный, ведущий:
Елена, рядом с ней ее муж Андрей. Елена и Андрей Писаренко из Минска.

Елена:
Незадолго до получения приза у меня была мечта, через пару дней раздался звонок. 

Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи-5

30 тысяч рублей! Как вам такое?
– Неожиданно!

Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи-7

Елена:
Не поверила, до сих пор не верю. Это было шоковое состояние. Мы приходим на кассу, и я говорю: а игровой товар? Муж стоит в очереди и говорит: иди. У меня жизнь складывалась, что я всегда кому-то дарила мечту. В этот раз мечта пришла ко мне.

Мама в декрете выиграла 30 тысяч рублей от «Санты»! История ещё одной удачи-9

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– На ремонт квартиры?
– Верьте и выигрывайте.

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