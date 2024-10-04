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В Новосибирске презентовали модель белорусского трамвая – новинку оценил мэр города

04 октября 2024 10:36
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Белорусско-российская новинка. В Новосибирске презентовали модернизированный трамвай Т701. Благодаря обновленному кузову трамвай стал длиннее и комфортнее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новосибирске презентовали модель белорусского трамвая – новинку оценил мэр города-2

Для удобства пассажиров климат-контроль, предусмотрен пандус для маломобильных граждан, есть валидаторы. Пробный заезд на трамвае уже совершил мэр Новосибирска, а местные жители смогут оценить новинку уже на следующей неделе. 9 октября модернизированный трамвай выйдет на самый востребованный маршрут в городе. Совместное белорусско-российское предприятие по модернизации трамвайных вагонов было создано в Новосибирске в 2021 году. 

# Беларусь-Россия # транспорт # Предприятия Беларуси

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