Дзиодзина: ложный слух о захвате ЧАЭС выглядит как попытка ставить под сомнение адекватность белорусских властей

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Желая взять под контроль сознание общества, людей зачастую стремятся повергнуть в чувство тревоги. Потому как позже именно через ощущение страха можно спровоцировать и программу действий в дальнейшем. К примеру, подтолкнуть побороться за свое выживание или причинить вред тому, в ком люди замечают источник страха. В то же время абсолютно закономерно, что адекватный человек предпочтет держаться подальше от того, что в теории может причинить ему вред. Например, обычно взрослые люди не склонны хвататься руками за раскаленный утюг или пытаться засовывать пальцы в розетку. Зная о свойствах предмета, человек понимает, что нож – острый, кипяток – горячий, а огонь – обжигающий. И взаимодействовать с набором этих объектов необходимо с учетом элементарных норм безопасности.

Точно так же и человек, понимая, что перед ним находится кто-либо через чур агрессивный или не до конца адекватный, склонен вести себя с ним соответствующе. Однако едва ли у кого-то возникнет добровольное желание доверить важное дело тому, кто это доверие не вызывает.

На днях Александр Лукашенко встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (в дальнейшем – МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, с которым поделился своим удивлением по поводу одной из фейковых новостей о том, что Беларусь якобы хочет «захватить» Чернобыльскую атомную электростанцию. И кто бы ни стал автором данной новости, но, рассуждая с точки зрения здравого смысла, весьма очевидно, что едва ли хоть одно адекватное государство в мире стремится взвалить на свои плечи чужую проблемную территорию.