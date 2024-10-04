Дзиодзина: ложный слух о захвате ЧАЭС выглядит как попытка ставить под сомнение адекватность белорусских властей
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Желая взять под контроль сознание общества, людей зачастую стремятся повергнуть в чувство тревоги. Потому как позже именно через ощущение страха можно спровоцировать и программу действий в дальнейшем. К примеру, подтолкнуть побороться за свое выживание или причинить вред тому, в ком люди замечают источник страха. В то же время абсолютно закономерно, что адекватный человек предпочтет держаться подальше от того, что в теории может причинить ему вред. Например, обычно взрослые люди не склонны хвататься руками за раскаленный утюг или пытаться засовывать пальцы в розетку. Зная о свойствах предмета, человек понимает, что нож – острый, кипяток – горячий, а огонь – обжигающий. И взаимодействовать с набором этих объектов необходимо с учетом элементарных норм безопасности.
Точно так же и человек, понимая, что перед ним находится кто-либо через чур агрессивный или не до конца адекватный, склонен вести себя с ним соответствующе. Однако едва ли у кого-то возникнет добровольное желание доверить важное дело тому, кто это доверие не вызывает.
На днях Александр Лукашенко встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (в дальнейшем – МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, с которым поделился своим удивлением по поводу одной из фейковых новостей о том, что Беларусь якобы хочет «захватить» Чернобыльскую атомную электростанцию. И кто бы ни стал автором данной новости, но, рассуждая с точки зрения здравого смысла, весьма очевидно, что едва ли хоть одно адекватное государство в мире стремится взвалить на свои плечи чужую проблемную территорию.
Алена Дзиодзина:
Напомню, что трагедия, произошедшая на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, стала серьезнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. И несмотря на то, что сам реактор располагался на территории Украины, после взрыва значительная часть территории Беларуси пострадала от воздействия радиации. «Зачем нам Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали, а основная беда легла на четверть нашей территории», – абсолютно здраво отреагировал Александр Лукашенко на абсурдные заявления оппонентов.
С учетом того, насколько серьезно проблемная зона затронула вопросы экологии и здоровья населения Беларуси, о желании «захвата ЧАЭС» на сегодняшний день и фантазировать вслух даже как-то неловко. Не говоря уж о том, чтобы всерьез размышлять о каких-либо вторичных выгодах про захват. Ведь для Беларуси это на сегодняшний день означало бы умножение тех же проблем, что связаны с взрывом. Таким образом, информационный вброс ставит ребром вопрос адекватности. С одной стороны, тех, кто подобные тезисы воспроизводит. И в таком случае вполне допустимо предположить, что креативность зарубежных «ипсошников» в глубочайшем кризисе. Но, с другой стороны, ложный слух о захвате ЧАЭС выглядит как попытка ставить под сомнение адекватность белорусских властей. И с точки зрения эффективной стратегии инфовойн этот вброс может быть связан с тем, что Беларусь все чаще предлагает себя в качестве мирной площадки для адекватного диалога между Россией и Украиной с целью решить конфликт. В то время как, запуская подобный вброс, зарубежные рты пытаются подорвать доверие к Беларуси как к возможному и адекватному модератору.