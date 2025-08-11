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Новости по тегу #Сергей Абирало

В Докшицах прошёл фестиваль дружбы и искусств «Дзве ракі»
11 августа 2025 07:03

В Докшицах прошёл фестиваль дружбы и искусств «Дзве ракі»

Молочно-товарную ферму открыли после реконструкции в Докшицком районе
04 октября 2024 10:52

Молочно-товарную ферму открыли после реконструкции в Докшицком районе

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси?
08 марта 2020 19:59

«Животные – такое чудо». Стремится ли молодёжь работать в сельском хозяйстве, и как возрождают северный регион Беларуси?