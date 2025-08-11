Новости по тегу #Сергей Абирало

Организаторы подготовили красочную фестивальную программу. Пока одни любовались пленэром художников «Вілейскія замалёўкі», другие испытывали силы в спортивных конкурсах или танцевали на открытой дискотеке.
Возводить до 10 современных объектов в год в каждом регионе – задача, поставленная Президентом. «Добрунь» – один из таких проектов.
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