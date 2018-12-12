Мокрый снег и слабая метель ожидаются в Беларуси 13 декабря

Новости Беларуси. 13 декабря в Беларуси ожидаются снег и метель.

Как сообщает Белгидромет, в четверг синоптики прогнозируют облачную погоду. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В отдельных районах страны будут слабые туман и гололёд, на дорогах гололедица.

По юго-восточной половине страны будут идти снег, мокрый снег, возможна слабая метель. В Гомельской области ночью и утром ожидается сильный мокрый снег и его налипание.

Ночью и днём в республике столбик термометра покажет -4… +1°С.

В начале декабря в Беларуси за сутки было зафиксировано полтысячи гололёдных и холодовых травм.