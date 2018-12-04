«Боялась, что будет сотрясение». Как избежать травм в гололедицу?

Новости Беларуси. Более полутысячи гололедных и холодовых травм зафиксировано в Беларуси за последние сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего в Брестской области – 235 случаев, где накануне жизнь в городе была буквально парализована. «Первый шаг на тротуар закончился плачевно». Более 500 гололёдных и холодовых травм получили белорусы за сутки Ну а 4 декабря с теми же трудностями столкнулись жители Минска. Как же избежать травм?

Поскользнулся, упал, очнулся – гипс. Белорусы сегодня часто вспоминали эту крылатую фразу из фильма. Причиной всему – гололёд, когда обычный тротуар становится непреодолимым препятствием на пути от дома до работы.

Евгений Поболовец, СТВ:

Две самые опасные ситуации во время гололёда для пешеходов. Первая – когда тротуар превращается в ледяную корку, и тогда в помощь берут стены домов и передвигаются вдоль них. И вторая ситуация. Это когда человек шёл вдоль проезжей части и попытался вернуться на тротуар. Вот этот первый шаг и может стать роковым. Такая ситуация произошла с Оксаной Турцевич. Женщина спешила утром на работу. В итоге – перелом руки и больничный режим.

Оксана Турцевич:

Я боялась, что будет ещё сотрясение, я ещё головой ударилась. Было падение очень сильное. Очень скользко, очень скользко. Я ещё видела мужчину, который посыпал песком, но я до него не дошла.

Травмы типичны для таких случаев: перелом лучевой кости, когда падаешь на вытянутую руку и перелом голеностопа.

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии БСМП Минска:

Вчера было 5 пациентов с гололедной травмой. Один из них с переломом в голеностопном суставе был госпитализирован для выполнения открытого вправления перелома.

Не сказать, что для коммунальников такие условия стали сюрпризом – прогноз погоды смотрят в интернете каждый день. Дворы от снега чистят чуть ли не круглосуточно, а песок и соль высыпают порой тоннами.

Станислав Кутовский, и.о. главного инженера ЖЭУ №3 Партизанского района Минска:

В субботу и в воскресенье были выведены работники по комплексной уборке, была посыпана песко-соляная смесь и провели уборку наледи и снега.

К более серьёзным последствиям приводит гололедица на трассах. В Лунинецком районе авто занесло и выбросило на встречку под колёса фуры. Погиб пассажир, водитель получил травмы. Схожая авария случилась и в Шарковщине. В грузовик занесло легковушку, водитель которой умер на месте.

Синоптики не дают радужных прогнозов – в ближайшие дни всё также плюс за окном и при этом мокрый снег и дождь. А значит, гололёд – в городе и гололедица – на дорогах.