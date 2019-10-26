Прямой эфир

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26 октября 2019 16:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Впереди дожди, мокрый снег и гололёд. В начале недели метеообстановку в Беларуси будут формировать малоактивные атмосферные фронты и прохладные воздушные массы с Балтики. В среду Беларусь накроет холодная неустойчивая воздушная масса с Баренцева моря, рассказали в программе «Плюс-минус»

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
После рекордно тёплой середины октября, в последнюю неделю месяца погода изменится. Активизируется атлантический циклон, в тыл которого начнёт прорываться холодный северный воздух. Если ещё в понедельник температура воздуха приблизится к своей многолетней норме, в ночные часы ожидается от +2 до +8, дневные максимумы составят +7 +12, то уже к середине рабочей недели столбики термометров опустятся гораздо ниже. Там в ночные часы ожидается от 0 до -6, а дневные максимумы составят 0 +6. В отдельных районах пройдут осадки, со вторника – и с мокрым снегом, на дорогах впервые в этом сезоне образуется гололедица.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -4

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -6

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -8

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -10

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -12

Мокрый снег и гололедица. Синоптики рассказали о погоде на неделю -14

# Погода в Беларуси # общество # Марина Грицкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Последние октябрьские субботники прошли по всей Беларуси. Показываем, как это было
26 октября 2019 16:21

Последние октябрьские субботники прошли по всей Беларуси. Показываем, как это было

65 тысяч тонн. Как в Беларуси решают проблему утилизации отработанных покрышек
26 октября 2019 15:42

65 тысяч тонн. Как в Беларуси решают проблему утилизации отработанных покрышек

Верит ли в загробную жизнь и о каком поступке жалеет. Александр Мрочек в 12 честных ответах на неожиданные вопросы
26 октября 2019 14:31

Верит ли в загробную жизнь и о каком поступке жалеет. Александр Мрочек в 12 честных ответах на неожиданные вопросы