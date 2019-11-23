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Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 ноября 2019 16:10
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Мокрый снег и мороз уже не за горами, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели страна окажется на задворках малоподвижного арктического антициклона с центром над Средней Волгой. А со среды погоду в Синеокой сделает атмосферный фронт из Западной Европы.

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик  Белгидромета:
В начале недели основным погодообразующим фактором в Беларуси останется антициклон, наполненный морозным арктическим воздухом. Температура воздуха в ночные часы будет охлаждаться до -10 -13 градусов, а в дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах от слабого минуса до слабого плюса, существенных осадков не ожидается. Со среды погода начнёт меняться, на территорию Беларуси начнут поступать тёплые влажные воздушные массы с Атлантики. Температуры начнут повышаться, пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Уже в четверг температуры воздуха превысят нулевые отметки в сторону положительных значений.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Оксана Тимофеева

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