Мокрый снег и -13 ночью. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Мокрый снег и мороз уже не за горами, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели страна окажется на задворках малоподвижного арктического антициклона с центром над Средней Волгой. А со среды погоду в Синеокой сделает атмосферный фронт из Западной Европы.

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик Белгидромета:

В начале недели основным погодообразующим фактором в Беларуси останется антициклон, наполненный морозным арктическим воздухом. Температура воздуха в ночные часы будет охлаждаться до -10 -13 градусов, а в дневные часы температура воздуха будет находиться в пределах от слабого минуса до слабого плюса, существенных осадков не ожидается. Со среды погода начнёт меняться, на территорию Беларуси начнут поступать тёплые влажные воздушные массы с Атлантики. Температуры начнут повышаться, пойдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Уже в четверг температуры воздуха превысят нулевые отметки в сторону положительных значений.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам