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«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»

23 ноября 2019 14:40
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Новости Беларуси. Интеллектуальный турнир среди студентов «Щит и меч» 23 ноября собрал в Минске три сотни знатоков – это почти 40 команд из вузов Беларуси, Украины и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»-1

Это ежегодный форум Академии МВД и Белорусской лиги интеллектуальных команд. Вопросы знатоки щелкали как орешки. Наша съемочная группа не осталась в стороне и тоже проверила участников на эрудицию.

«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»-4

– Я думаю, этот вопрос будет для вас очень легким. Это дают человеку дважды, каждый раз бесплатно. А если человек захочет это иметь в третий раз, то уже придется заплатить. Как думаете, что это?

Никита Казымов, участник интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):
Я думаю, что это скорее всего зубы.
– Многие не верят в ее существование, однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть.

«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»-7

Вералея Монина, участница интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):
Скорее всего, это интуиция. Меня она не подводит.
– Отлично! Как считаете, сегодня она вас не подведет?
– Я очень надеюсь, что сегодня она меня не подведет. Это мой второй «Щит и меч», и все должно сложиться хорошо. Мы тренировались перед этим целую неделю. Тут не только интуиция, скорее профессионализм.

«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»-10

Турнир двухдневный. По итогам зачетных игр «Эрудит-квартет» и «Что? Где? Когда?» определится лучшая команда, которая и получит кубок победителя.

# Интеллектуальные игры # общество # Никита Казымов # Вералея Монина # Фотофакт

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