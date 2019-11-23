«Не только интуиция, скорее профессионализм». В Минске проходит интеллектуальный турнир «Щит и меч»

Новости Беларуси. Интеллектуальный турнир среди студентов «Щит и меч» 23 ноября собрал в Минске три сотни знатоков – это почти 40 команд из вузов Беларуси, Украины и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ежегодный форум Академии МВД и Белорусской лиги интеллектуальных команд. Вопросы знатоки щелкали как орешки. Наша съемочная группа не осталась в стороне и тоже проверила участников на эрудицию.

– Я думаю, этот вопрос будет для вас очень легким. Это дают человеку дважды, каждый раз бесплатно. А если человек захочет это иметь в третий раз, то уже придется заплатить. Как думаете, что это?

Никита Казымов, участник интеллектуального турнира «Щит и меч» (Беларусь):

Я думаю, что это скорее всего зубы.

– Многие не верят в ее существование, однако Кант считал, что с нее начинается любое человеческое знание. А еще говорят, что она подводит только тех, у кого она есть.