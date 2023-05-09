На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск

Новости Беларуси. Без внимания 9 мая не остается ни один памятник Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не забыты не только крупные мемориалы, но и небольшие братские могилы. В 2022 году наш телеканал взял шефство над обелиском в Могилевской области. В День Победы мы не могли туда не приехать. О памятнике, который сплотил неравнодушных местных жителей и команду СТВ, репортаж Глеба Прокофьева.

Поселок Елизово в Могилевской области. На гражданском кладбище среди множества могил особо выделяется одинокий черный обелиск. Еще недавно о нем практически никто не знал, известность погребение получило благодаря неравнодушию наших телезрителей. В ноябре прошлого года Наталья из Канады обратилась к нам с призывом о помощи.

В поселке Елизово Осиповичского района на кладбище есть могила неизвестного солдата со звездой. Моя мама знает половину информации о похороненных. Это две девушки партизанки, сестры. Когда мама умрет, за могилой ухаживать будет некому.

После этого обращения наш телеканал взял шефство над могилой в Елизово. Команда СТВ работала здесь на республиканском субботнике, а ко Дню Победы мы обновили памятник, конечно, сохранив изначальную концепцию. Основанием стала плита из красного гранита, скоро у обелиска появится и золотая звезда. Сегодня, в знаковый день, сотрудники нашей телекомпании возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге елизовчан.

Ольга Войтенкова, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Вот таких вот мест, о которых многие не знают и не догадываются, их в нашей стране очень много. И с каждым связана какая-то особая история, которую наверняка знают многие, делятся, помнят, рассказывают. И для кого это безумно важно.

Юрий Царев, ведущий ЗАО «Столичное телевидение»:

Чем больше мы будем помнить об этих людях, чем больше из поколения в поколение мы будем передавать вот это ощущение Победы, тем больше выводов мы сможем сделать об истории и нашей страны, и мировой истории. И тем меньше ошибок, возможно, в будущем мы допустим.

На протяжении долгих лет за этой могилой ухаживала лишь Зоя Ровнейко и ее дочь. Сейчас женщина живет в Минске, да и в силу возраста в одиночку ей уже не справиться. Однако теперь ее душа спокойна. Через сотни километров по видеосвязи Зоя Чаадаевна и ее семья шлет слова благодарности всем тем, кто не остался в стороне и помогает поддерживать порядок у этого обелиска.

Зоя Ровнейко, жительница Минска:

Я очень рада и очень довольна, что это сделали. Большую-большую благодарность хочу принести всем участникам, которые участвовали в этой затее. Очень благодарна за вашу доброту, отзывчивость и чуткость, которую вы проявили в этом деле.

Наталья Албина, дочь Зои Ровнейко:

Хочу выразить огромную благодарность редакции СТВ и всем тем, кто занят поиском и установлением имен сестер-партизанок, захороненных в этой могиле. Низкий поклон нашей маме, Зое Чаадаевне Ровнейко, за то, что она пронесла память сестер-партизанок на протяжении всей своей жизни и ухаживала за этой могилой.

Не забыли сегодня о безымянном монументе и елизовчане. Гражданское кладбище стало одной из точек маршрута праздничного шествия в Елизово. Еще несколько месяцев назад практически никто из них не знал об этой могиле и о тех, кто покоится в ней. Но в поселке все же сделали работу над ошибками и развернули поисковые работы. Со слов Зои Ровнейко, здесь захоронены сестры-партизанки. Известно, что они добывали важные сведения для фронта. Сейчас эта информация тщательно проверяется.

Ольга Юшкевич, председатель Елизовского сельского исполнительного комитета:

Рейды проведены по всему поселку и по нашему гражданскому кладбищу. И в частности это захоронение взято на учет как воинское захоронение жертв войны. Конечно, по всей Беларуси очень много таких мест и все исследовать нельзя, но это наш гражданский долг.

Местные школьники также занимаются работой по восстановлению имен тех, кого захоронили здесь. А сегодня у этой могилы потомки победителей впервые организовали митинг. Они отдали дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью за нашу свободу.

Яна Муравейко, ученица елизовской средней школы:

Для белорусов День Победы – это праздник со слезами действительно на глазах. Наши деды погибали на фронтовой. Ценой их крови оплачена независимость нашей прекрасной Беларуси, свободное небо будущих поколений. Это действительно должно остаться в истории.

Владислав Жаголкин, ученик елизовской средней школы:

Великая отечественная война – это самое страшное событие в истории нашей страны. Мы обязаны знать, должны знать следующие поколения. Мы будем помнить. А если мы не будем помнить, то как мы будем смотреть в глаза наших прадедов, которые воевали на этой страшной войне?

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В Елизово гитлеровцы ворвались 29 июня 1941-го. За годы войны они уничтожили около 300 мирных жителей. Сегодня нам известны не все факты этой кровавой расправы. Земля хранит немало тайн, которые предстоит раскрыть будущему поколению.