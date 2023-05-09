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На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск

09 мая 2023 18:18
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Новости Беларуси. Без внимания 9 мая не остается ни один памятник Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не забыты не только крупные мемориалы, но и небольшие братские могилы. В 2022 году наш телеканал взял шефство над обелиском в Могилевской области. В День Победы мы не могли туда не приехать.  

О памятнике, который сплотил неравнодушных местных жителей и команду СТВ, репортаж Глеба Прокофьева.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-1

Поселок Елизово в Могилевской области. На гражданском кладбище среди множества могил особо выделяется одинокий черный обелиск. Еще недавно о нем практически никто не знал, известность погребение получило благодаря неравнодушию наших телезрителей. В ноябре прошлого года Наталья из Канады обратилась к нам с призывом о помощи.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-4

В поселке Елизово Осиповичского района на кладбище есть могила неизвестного солдата со звездой. Моя мама знает половину информации о похороненных. Это две девушки партизанки, сестры. Когда мама умрет, за могилой ухаживать будет некому.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-7

После этого обращения наш телеканал взял шефство над могилой в Елизово. Команда СТВ работала здесь на республиканском субботнике, а ко Дню Победы мы обновили памятник, конечно, сохранив изначальную концепцию. Основанием стала плита из красного гранита, скоро у обелиска появится и золотая звезда. Сегодня, в знаковый день, сотрудники нашей телекомпании возложили цветы к монументу в память о героическом подвиге елизовчан.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-10

Ольга Войтенкова, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:  
Вот таких вот мест, о которых многие не знают и не догадываются, их в нашей стране очень много. И с каждым связана какая-то особая история, которую наверняка знают многие, делятся, помнят, рассказывают. И для кого это безумно важно.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-13

Юрий Царев, ведущий ЗАО «Столичное телевидение»:  
Чем больше мы будем помнить об этих людях, чем больше из поколения в поколение мы будем передавать вот это ощущение Победы, тем больше выводов мы сможем сделать об истории и нашей страны, и мировой истории. И тем меньше ошибок, возможно, в будущем мы допустим.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-16

На протяжении долгих лет за этой могилой ухаживала лишь Зоя Ровнейко и ее дочь. Сейчас женщина живет в Минске, да и в силу возраста в одиночку ей уже не справиться. Однако теперь ее душа спокойна. Через сотни километров по видеосвязи Зоя Чаадаевна и ее семья шлет слова благодарности всем тем, кто не остался в стороне и помогает поддерживать порядок у этого обелиска.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-19

Зоя Ровнейко, жительница Минска:  
Я очень рада и очень довольна, что это сделали. Большую-большую благодарность хочу принести всем участникам, которые участвовали в этой затее. Очень благодарна за вашу доброту, отзывчивость и чуткость, которую вы проявили в этом деле.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-22

Наталья Албина, дочь Зои Ровнейко:  
Хочу выразить огромную благодарность редакции СТВ и всем тем, кто занят поиском и установлением имен сестер-партизанок, захороненных в этой могиле. Низкий поклон нашей маме, Зое Чаадаевне Ровнейко, за то, что она пронесла память сестер-партизанок на протяжении всей своей жизни и ухаживала за этой могилой.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-25

Не забыли сегодня о безымянном монументе и елизовчане. Гражданское кладбище стало одной из точек маршрута праздничного шествия в Елизово. Еще несколько месяцев назад практически никто из них не знал об этой могиле и о тех, кто покоится в ней. Но в поселке все же сделали работу над ошибками и развернули поисковые работы. Со слов Зои Ровнейко, здесь захоронены сестры-партизанки. Известно, что они добывали важные сведения для фронта. Сейчас эта информация тщательно проверяется.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-28

Ольга Юшкевич, председатель Елизовского сельского исполнительного комитета:  
Рейды проведены по всему поселку и по нашему гражданскому кладбищу. И в частности это захоронение взято на учет как воинское захоронение жертв войны. Конечно, по всей Беларуси очень много таких мест и все исследовать нельзя, но это наш гражданский долг.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-31

Местные школьники также занимаются работой по восстановлению имен тех, кого захоронили здесь. А сегодня у этой могилы потомки победителей впервые организовали митинг. Они отдали дань памяти тем, кто пожертвовал своей жизнью за нашу свободу.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-34

Яна Муравейко, ученица елизовской средней школы:  
Для белорусов День Победы – это праздник со слезами действительно на глазах. Наши деды погибали на фронтовой. Ценой их крови оплачена независимость нашей прекрасной Беларуси, свободное небо будущих поколений. Это действительно должно остаться в истории.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-37

Владислав Жаголкин, ученик елизовской средней школы:  
Великая отечественная война – это самое страшное событие в истории нашей страны. Мы обязаны знать, должны знать следующие поколения. Мы будем помнить. А если мы не будем помнить, то как мы будем смотреть в глаза наших прадедов, которые воевали на этой страшной войне?  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-40

Глеб Прокофьев, корреспондент:  
В Елизово гитлеровцы ворвались 29 июня 1941-го. За годы войны они уничтожили около 300 мирных жителей. Сегодня нам известны не все факты этой кровавой расправы. Земля хранит немало тайн, которые предстоит раскрыть будущему поколению.  

На безымянной могиле под шефством СТВ установили новый обелиск-43

Скорее всего, белые пятна в истории о неизвестном обелиске на кладбище в Елизово будут стерты уже в ближайшее время. И скоро на плиту памятника нанесут имена героев, отдавших жизни за мир на нашей земле. Их подвиг не забыт. Мы помним.  

# Великая Отечественная война # общество # Глеб Прокофьев # Ольга Войтенкова # Юрий Царёв # Зоя Ровнейко # Ольга Юшкевич # Фотофакт

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