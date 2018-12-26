«Мой бригадир 37 раз звонил». Минчанка оплатила зеркала и ждала 3 месяца
Сегодня зеркала – неотъемлемая часть обихода, они встречаются везде: на работе, в магазине, на улице и, конечно, у нас дома. Заказать зеркала в новую квартиру решила и минчанка Ольга Отчик. Почему о своём решении женщина жалеет уже третий месяц, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Ольга Отчик:
Я находилась в ТЦ «Глобо» и увидела экспозицию «БелВиЖПроект». Это ребята, которые занимаются зеркалами, всякими видами стёкол. Девочки со мной там пообщались, и я решила сделать заказ на 2 зеркальных панно: маленькое зеркальное панно и в коридоре большое зеркальное панно, и 2 стекла — в душевую кабину. Оплатила заказ 11 сентября в стопроцентной оплате, в сумме 2910 рублей.
Ольга мечтала, что после продолжительного ремонта и установки зеркал она, наконец, сможет переехать в квартиру. Ведь в договоре был указан срок выполнения работ — 14 дней. Но мечтам сбыться было не суждено. Вместо этого женщину ждали лишь месяцы ожидания и постоянные конфликты с руководством магазина.
Ольга Отчик:
Через какое-то время был замер – и с нами перестали выходить на связь. Девочки, которые работают у них в торговом центре, дали нам телефон офиса. Сначала я и мой бригадир дозвонились. Потом, видимо, у них появился автоматический определитель номера, и у нас звонки сбрасывались. Мой бригадир 37 раз звонил. Пришлось снова идти к этим девочкам. И это не угроза, я просто сказала: если вы никаких мер не примете, и со мной не свяжется ваш руководитель, то мне придется куда-то обратиться. После этого их директор Вадим Левкович вышел со мной на связь. Это было 20 ноября. К нам приехали, установили часть зеркал. После этого с нами, вообще, перестали выходить на связь.
Но на этом неприятности не закончились.
Ольга Отчик:
2 зеркальных панно нужно переделать. Они все в сколах, через один.
Разобраться в ситуации мы решили лично, вот только директор магазина комментировать ситуацию отказался. Но результат не заставил себя ждать. После звонка корреспондента, в тот же день Ольге довезли долгожданные стеклянные двери душевой кабины.
Ольга Отчик:
Полчаса назад закончили установку дверей в душевой кабине. А зеркальные панно оставили в том же состоянии. Я очень жалею, что обратилась к ним, потому что у меня была альтернатива, никому не советую в эту фирму обращаться.
Как выяснилось, случай Ольги – не единичный. О недобросовестной работе компании пишут на многих сайтах отзывов.
Однако вывести на чистую воду данных бизнесменов, всё-таки, можно.
Ольга Иващенко, юрист:
Если нарушены сроки поставки товара, потребитель имеет право требовать от продавца расторжения договора и возврата предварительно оплаченной стоимости. Если исполнитель по договору должен был выполнить работы, связанные с установкой либо монтажом какого-либо изделия, и эти сроки нарушены, потребитель имеет также право требовать выплату неустойки за нарушение сроков выполнения этих работ, в размере 1% от стоимости этих работ.
Также в данном случае потребитель имеет право требовать возмещения денежной компенсации морального вреда.
Сегодня Ольга настроена серьёзно и будет решать эту проблему до конца, но уже в суде.