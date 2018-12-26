«Мой бригадир 37 раз звонил». Минчанка оплатила зеркала и ждала 3 месяца

Сегодня зеркала – неотъемлемая часть обихода, они встречаются везде: на работе, в магазине, на улице и, конечно, у нас дома. Заказать зеркала в новую квартиру решила и минчанка Ольга Отчик. Почему о своём решении женщина жалеет уже третий месяц, рассказали в программе «Добро пожаловаться» .

Ольга мечтала, что после продолжительного ремонта и установки зеркал она, наконец, сможет переехать в квартиру. Ведь в договоре был указан срок выполнения работ — 14 дней. Но мечтам сбыться было не суждено. Вместо этого женщину ждали лишь месяцы ожидания и постоянные конфликты с руководством магазина.

Ольга Отчик: Я находилась в ТЦ «Глобо» и увидела экспозицию «БелВиЖПроект». Это ребята, которые занимаются зеркалами, всякими видами стёкол. Девочки со мной там пообщались, и я решила сделать заказ на 2 зеркальных панно: маленькое зеркальное панно и в коридоре большое зеркальное панно, и 2 стекла — в душевую кабину. Оплатила заказ 11 сентября в стопроцентной оплате, в сумме 2910 рублей.

Ольга Отчик:

Через какое-то время был замер – и с нами перестали выходить на связь. Девочки, которые работают у них в торговом центре, дали нам телефон офиса. Сначала я и мой бригадир дозвонились. Потом, видимо, у них появился автоматический определитель номера, и у нас звонки сбрасывались. Мой бригадир 37 раз звонил. Пришлось снова идти к этим девочкам. И это не угроза, я просто сказала: если вы никаких мер не примете, и со мной не свяжется ваш руководитель, то мне придется куда-то обратиться. После этого их директор Вадим Левкович вышел со мной на связь. Это было 20 ноября. К нам приехали, установили часть зеркал. После этого с нами, вообще, перестали выходить на связь.

Но на этом неприятности не закончились.

Ольга Отчик:

2 зеркальных панно нужно переделать. Они все в сколах, через один.