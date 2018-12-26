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Пищевую добавку, которая поможет не применять антибиотики для сельхозживотных, придумали в Минском технопарке

26 декабря 2018 12:06
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О здоровом будущем людей и всей окружающей среды заботится компания по производству микроудобрений и антибактериальных средств, рассказали в программе «Минск и минчане». Она же впервые в Беларуси получила швейцарский сертификат качества, который подтверждает: удобрение полностью органическое и безопасно для почвы, растений и людей.

Пищевую добавку, которая поможет не применять антибиотики для сельхозживотных, придумали в Минском технопарке -1

Роман Косарь, резидент ООО «Минский городской технопарк»:
С 2012 по 2015 год наша компания разработала четыре органических дезинфектанта, а также органические микроудобрения. В 2019 году наша компания планирует выпустить на рынок новый препарат. Это пищевая добавка для сельскохозяйственных животных, которая поможет уйти от применения антибиотиков или сократить их до минимума.

«Это такой процесс достаточно весёлый»: как стать резидентом Минского городского технопарка?

# Инновации # общество # Роман Косарь

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