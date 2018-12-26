Имеет ли право туроператор требовать доплату после заключения договора?
Белорусы всё чаще предают предпочтение заморскому отдыху зимой. Это способствует возрастанию спроса на услуги турфирм. Минчанка Маргарита Муравская решила провести последнюю неделю уходящего года в Дубае, рассказали в программе «Добро пожаловаться».
Маргарита Муравская:
Искала варианты отдыха — Дубай, Египет. Наткнулась на несколько предложений в Интернете. В пятницу позвонила девушка Анастасия, предложила хорошие варианты. По рыночным ценам, ничего подозрительного не было. Хорошие условия, 4 «звезды», всё включено. То есть всё, в принципе, устраивало. Вылет из Москвы.
Декабрь считается для турфирм горячей порой наравне с летними месяцами. В ТОПе жаркие страны – Египет, Индия, Вьетнам, Таиланд, Эмираты.
Маргарита Муравская:
Я подъехала в агентство, определились с этим туром в Дубай. Заключили договор, я внесла треть суммы. Через несколько дней должна была быть произведена бронь, и нужно было бы внести оставшуюся сумму.
Маргарита уже предвкушала, как будет изучать достопримечательности южного курорта, проплывет по каналу Крик, будет любоваться городом из лодки, посетит остров Пальм и непременно сделает пару фото на фоне головокружительного Бурдж Халифа — самого высокого в мире небоскрёба…
Мечты об отдыхе одним звонком оборвала сотрудница турфирмы.
Маргарита Муравская:
Мне позвонила Анастасия и сказала, что стоимость на отель и условия остаётся та же. Только за перелёт придётся доплатить 225 долларов. Естественно, такие доплаты, не зафиксированные в договоре, вызывают подозрение. Она мне сказала, что я могу выбрать другой тур, если меня не устраивают доплаты, — и они уже будут уточнять, есть ли доплаты там. Либо же они могут вернуть деньги. Я сказала: верните, пожалуйста денежку, давайте расторгнем договор.
Вот только менеджер заявила, что денег наличных нет. Отдать их они смогут, но не сразу. Более того – переведут на расчётный счет какой-либо организации. И это при том, что договор с клиенткой заключали, как с физическим лицом.
Ольга Иващенко, юрист:
В данном случае, если заключён договор на оказание услуг, то исполнитель должен оказать услугу в соответствии с условиями договора. Увеличения стоимости тура в данном случае не может быть. И действия исполнителя в данном случае неправомерны. Потребитель имеет право претендовать на исполнение условий договора непосредственно тех, на которые был изначально согласен. Если условия договора нарушены, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы. Либо безналичным путём, либо наличным.
Чтобы не стать жертвой недобросовестных туристических компаний, потребителю необходимо обращать внимание на информацию о услуге. Если потребитель столкнулся с неисполнением договора, необходимо своевременно фиксировать данные нарушения путем фото- и видеофиксации. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем отстоять свои права.
Государство предусмотрело защиту потребителей даже в типовых соглашениях. На оказание туристических услуг есть необходимый пункт об обязанностей исполнителя перед заказчиком. Во всех случаях именно агентство несет полную ответственность перед заказчиком, регулирует свои рабочие отношения с операторами, транспортными компаниями и другими участниками своего бизнеса. Клиент должен вовремя и в необходимом объёме получить весь комплекс услуг, за который заплатил.
Всё вышеизложенное говорит о том, что Маргарита могла настаивать на отдыхе согласно заключённому договору, именно за ту сумму, которая была прописана. Однако минчанка решила разорвать отношения с недобросовестной фирмой – надежду на отпуск она потеряла, и не хотела бы сейчас ещё потерять и деньги.
Маргарита Муравская:
Я договорилась, что подъеду к Анастасии в офис. Приехали чуть раньше — Анастасия уже выходила из офиса. То есть собиралась уже уходить. Её поймали. Она сказала, что денежка будет возвращена, но позже. Через сутки сказали, что можно заехать за предоплатой. Деньги я забрала.
Анастасия сказала, что доплаты – это норма. Что доплаты достигают и 500 долларов. Но раньше никто из моих знакомых не сталкивался с такой ситуацией. Обычно надёжные туроператоры дают сумму – они видят её в реестре и заключают договор на неё. Остальное – это просто изначально неверно изложенные данные.
Предновогоднюю неделю Маргарита проведёт в Минске. Стараниями турфирмы, куда не посчастливилось обратиться минчанке, её отпуск сорван. На то, чтобы приобрести новый тур, времени не осталось. Впоследствии девушка будет руководствоваться рекомендациями знакомых и отзывами.