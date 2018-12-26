Прямой эфир

Имеет ли право туроператор требовать доплату после заключения договора?

26 декабря 2018 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы всё чаще предают предпочтение заморскому отдыху зимой. Это способствует возрастанию спроса на услуги турфирм. Минчанка Маргарита Муравская решила провести последнюю неделю уходящего года в Дубае, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Маргарита Муравская:
Искала варианты отдыха — Дубай, Египет. Наткнулась на несколько предложений в Интернете. В пятницу позвонила девушка Анастасия, предложила хорошие варианты. По рыночным ценам, ничего подозрительного не было. Хорошие условия, 4 «звезды», всё включено. То есть всё, в принципе, устраивало. Вылет из Москвы.

Декабрь считается для турфирм горячей порой наравне с летними месяцами. В ТОПе жаркие страны – Египет, Индия, Вьетнам, Таиланд, Эмираты.

Маргарита Муравская:
Я подъехала в агентство, определились с этим туром в Дубай. Заключили договор, я внесла треть суммы. Через несколько дней должна была быть произведена бронь, и нужно было бы внести оставшуюся сумму.

Маргарита уже предвкушала, как будет изучать достопримечательности южного курорта, проплывет по каналу Крик, будет любоваться городом из лодки, посетит остров Пальм и непременно сделает пару фото на фоне головокружительного Бурдж Халифа — самого высокого в мире небоскрёба…

Имеет ли право туроператор требовать доплату после заключения договора?-1

Мечты об отдыхе одним звонком оборвала сотрудница турфирмы.

Маргарита Муравская:
Мне позвонила Анастасия и сказала, что стоимость на отель и условия остаётся та же. Только за перелёт придётся доплатить 225 долларов. Естественно, такие доплаты, не зафиксированные в договоре, вызывают подозрение. Она мне сказала, что я могу выбрать другой тур, если меня не устраивают доплаты, — и они уже будут уточнять, есть ли доплаты там. Либо же они могут вернуть деньги. Я сказала: верните, пожалуйста денежку, давайте расторгнем договор.

Вот только менеджер заявила, что денег наличных нет. Отдать их они смогут, но не сразу. Более того – переведут на расчётный счет какой-либо организации. И это при том, что договор с клиенткой заключали, как с физическим лицом.

Ольга Иващенко, юрист:
В данном случае, если заключён договор на оказание услуг, то исполнитель должен оказать услугу в соответствии с условиями договора. Увеличения стоимости тура в данном случае не может быть. И действия исполнителя в данном случае неправомерны. Потребитель имеет право претендовать на исполнение условий договора непосредственно тех, на которые был изначально согласен. Если условия договора нарушены, потребитель имеет право требовать расторжения договора и возврата уплаченной денежной суммы. Либо безналичным путём, либо наличным.

Имеет ли право туроператор требовать доплату после заключения договора?-4

Чтобы не стать жертвой недобросовестных туристических компаний, потребителю необходимо обращать внимание на информацию о услуге. Если потребитель столкнулся с неисполнением договора, необходимо своевременно фиксировать данные нарушения путем фото- и видеофиксации. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем отстоять свои права.

Государство предусмотрело защиту потребителей даже в типовых соглашениях. На оказание туристических услуг есть необходимый пункт об обязанностей исполнителя перед заказчиком. Во всех случаях именно агентство несет полную ответственность перед заказчиком, регулирует свои рабочие отношения с операторами, транспортными компаниями и другими участниками своего бизнеса. Клиент должен вовремя и в необходимом объёме получить весь комплекс услуг, за который заплатил.

Всё вышеизложенное говорит о том, что Маргарита могла настаивать на отдыхе согласно заключённому договору, именно за ту сумму, которая была прописана. Однако минчанка решила разорвать отношения с недобросовестной фирмой – надежду на отпуск она потеряла, и не хотела бы сейчас ещё потерять и деньги.

Маргарита Муравская:
Я договорилась, что подъеду к Анастасии в офис. Приехали чуть раньше — Анастасия уже выходила из офиса. То есть собиралась уже уходить. Её поймали. Она сказала, что денежка будет возвращена, но позже. Через сутки сказали, что можно заехать за предоплатой. Деньги я забрала.

Анастасия сказала, что доплаты – это норма. Что доплаты достигают и 500 долларов. Но раньше никто из моих знакомых не сталкивался с такой ситуацией. Обычно надёжные туроператоры дают сумму – они видят её в реестре и заключают договор на неё. Остальное – это просто изначально неверно изложенные данные.

Предновогоднюю неделю Маргарита проведёт в Минске. Стараниями турфирмы, куда не посчастливилось обратиться минчанке, её отпуск сорван. На то, чтобы приобрести новый тур, времени не осталось. Впоследствии девушка будет руководствоваться рекомендациями знакомых и отзывами.

 

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома
26 декабря 2018 11:21

Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов
26 декабря 2018 10:57

Ирина Костевич с новогодними подарками посетила Республиканский центр для детей-инвалидов

За что и как лишают родительских прав?
26 декабря 2018 09:51

За что и как лишают родительских прав?