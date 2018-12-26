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Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома

26 декабря 2018 11:21
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Новости Беларуси. Лучшие проекты и инновационные подходы к обучению. В Минске 26 декабря наградили победителей конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы».

Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома-1

Премии и гранты получили почти 150 человек. Это руководители учебных заведений, педагоги и воспитатели. В 2018 году награды присуждались в 10 номинациях, среди них: лучшие проекты в сфере управления, цифрового образования и организации процесса обучения.

Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома-4

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Их опыт, вклад неповторим. Поэтому, кто-то получил номинацию за уникальный педагогический проект, а кто-то доказал своим опытом необходимость его распространения в другие учреждения образования с учетом полезности и успешности непосредственно у себя.

Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома-7

Екатерина Петруцкая, директор Минского городского педагогического колледжа:
Эта награда подтверждает, что мы делаем одно очень большое и важное дело. И это дело важно и нужно не только нам, оно нужно всей стране. Как сказал Президент, будущее страны – в руках педагогов. Мы это чувствуем, осознаем и понимаем возложенную на нас ответственность.

Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома-10

Конкурс проводился уже 18 раз. Он помогает выявить среди педагогов инновационные, а главное эффективные подходы к обучению детей и взрослых.

# Учитель # общество # Василий Панасюк # Екатерина Петруцкая # Фотофакт

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