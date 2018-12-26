Лучшие учителя-новаторы получили премии и гранты от Мингорисполкома

Новости Беларуси. Лучшие проекты и инновационные подходы к обучению. В Минске 26 декабря наградили победителей конкурса «Опыт и инициатива педагогов – ресурс образования столицы».

Премии и гранты получили почти 150 человек. Это руководители учебных заведений, педагоги и воспитатели. В 2018 году награды присуждались в 10 номинациях, среди них: лучшие проекты в сфере управления, цифрового образования и организации процесса обучения.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

Их опыт, вклад неповторим. Поэтому, кто-то получил номинацию за уникальный педагогический проект, а кто-то доказал своим опытом необходимость его распространения в другие учреждения образования с учетом полезности и успешности непосредственно у себя.

Екатерина Петруцкая, директор Минского городского педагогического колледжа:

Эта награда подтверждает, что мы делаем одно очень большое и важное дело. И это дело важно и нужно не только нам, оно нужно всей стране. Как сказал Президент, будущее страны – в руках педагогов. Мы это чувствуем, осознаем и понимаем возложенную на нас ответственность.