Могут себе позволить миллионные контракты. Плохо ли, что современная молодёжь гонится за лёгкими деньгами?
Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вам не кажется, что современная молодежь, может быть, поправьте меня, мне кажется, что не хотят физически тяжело работать, но все хотят зарабатывать очень много денег и стараются выбирать такие профессии легкого заработка, а главное, быстрого.
Кирилл Небылов, студент:
Просто, если мы выделяем конкретно быстрый, большой заработок, то именно диалектически в этом ничего плохого нет, просто большое количество денег за краткий период. Но нам нужно понимать и в ребятах воспитывать, что легких денег зачастую не бывает.
Наталья Надольская:
Как же? Они открывают социальные сети. Пожалуйста, куча бездарей, которые могут себе позволить миллионные рекламные контракты. Они открывают и думают: зачем мне получать одно высшее образование, второе высшее образование, читать много литературы, самообразовываться, чтобы что?
Кирилл Небылов:
Опять же, я думаю, уверен, что в нашей стране с этим все хорошо, потому что мы очень хорошо защищаем традиционные ценности. Здесь, я уверен, что дело в правильных ценностях. В ребятах нужно воспитывать, я знаю, что у нас с этим хорошо, чтобы они понимали, что нужно приносить пользу обществу. Ты можешь делать развлекательный контент, не только образовывать и что-то доносить до ребят. Но ты должен тем не менее, и мы знаем примеры, что зачастую блогеры, которые как раз таки делают развлекательный контент, могут выпустить видео, где часть собранных денег или денег, которые заработали, пускают на благое дело, едут в приют. Это как раз таки сочетание развлечений и какого-то социального долга, который в человеке должен быть.
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