Могут себе позволить миллионные контракты. Плохо ли, что современная молодёжь гонится за лёгкими деньгами?

Кумиры молодежи всегда были дискуссионными персонами. Их образ жизни, род занятий и даже внешний вид традиционно вызывали много вопросов у старшего поколения. Наши родители равнялись на Павла Корчагина и Юрия Гагарина, спорили, кто круче – физики или лирики, и знали биографии практически всех пионеров-героев. О том, почему сегодня подростки не знают тех, на кого хотели быть похожи их мамы и папы, что это – банальное невежество или новая реальность, и кто сегодня является кумирами подрастающего поколения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вам не кажется, что современная молодежь, может быть, поправьте меня, мне кажется, что не хотят физически тяжело работать, но все хотят зарабатывать очень много денег и стараются выбирать такие профессии легкого заработка, а главное, быстрого.

Кирилл Небылов, студент:

Просто, если мы выделяем конкретно быстрый, большой заработок, то именно диалектически в этом ничего плохого нет, просто большое количество денег за краткий период. Но нам нужно понимать и в ребятах воспитывать, что легких денег зачастую не бывает. Наталья Надольская:

Как же? Они открывают социальные сети. Пожалуйста, куча бездарей, которые могут себе позволить миллионные рекламные контракты. Они открывают и думают: зачем мне получать одно высшее образование, второе высшее образование, читать много литературы, самообразовываться, чтобы что?