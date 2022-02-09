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«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме

09 февраля 2022 14:05
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Новости Беларуси. Говорили о предстоящем референдуме и на встрече работников главного управления юстиции Мингорисполкома с заместителем председателя Белорусского общественного объединения ветеранов Люцианом Суринтом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме-1

Особая тема – патриотизм и сохранение исторической памяти. Люциан Суринт рассказал присутствующим о том, как он выполнял свой воинский долг.

Война в Афганистане, принесшая тысячам людей столько горя, физических мук и страданий,  это тоже часть истории белорусского народа. В преддверии референдума участники поделились мнениями относительно поправок в Основной закон страны.

«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме-4

Дмитрий Синегуб, начальник управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:
27 февраля запланировано важное и значимое общественно-политическое событие. Полагаю, что все граждане должны принять активное участие для поддержки конституционного строя и законности в нашей стране.

«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме-7

Люциан Суринт, заместитель председателя Белорусского общественного объединения ветеранов:
Говоря об исторической памяти, люди, как правило, обращают внимание только на ВОВ, героический подвиг народа в этой войне, на этом и останавливаются. Но ведь наша история – это не только ВОВ, было еще много ярких событий в истории становления нашей государственности, которые к войне непосредственно не относятся.

# Референдум # общество # Дмитрий Синегуб # Люциан Суринт # Фотофакт

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