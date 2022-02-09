«Значимое общественно-политическое событие». Мнение работников главного управления юстиции Мингорисполкома о референдуме

Новости Беларуси. Говорили о предстоящем референдуме и на встрече работников главного управления юстиции Мингорисполкома с заместителем председателя Белорусского общественного объединения ветеранов Люцианом Суринтом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особая тема – патриотизм и сохранение исторической памяти. Люциан Суринт рассказал присутствующим о том, как он выполнял свой воинский долг. Война в Афганистане, принесшая тысячам людей столько горя, физических мук и страданий, – это тоже часть истории белорусского народа. В преддверии референдума участники поделились мнениями относительно поправок в Основной закон страны.

Дмитрий Синегуб, начальник управления принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома:

27 февраля запланировано важное и значимое общественно-политическое событие. Полагаю, что все граждане должны принять активное участие для поддержки конституционного строя и законности в нашей стране.