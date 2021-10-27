Прямой эфир

Инвентарь и саженцы выдадут. В Минске продолжается субботник, поучаствовать в акции можно до 15 ноября

27 октября 2021 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Осенний субботник продолжается. Такое решение принял Мингорисполком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Инвентарь и саженцы выдадут. В Минске продолжается субботник, поучаствовать в акции можно до 15 ноября-1

До 15 ноября будет проходить масштабное благоустройство и озеленение столицы. Внимание – промзоне, а также частному сектору. Коммунальные службы рассчитывают на помощь минчан. И предлагают навести порядок на своих придомовых территориях.  

Инвентарь и саженцы выдадут. В Минске продолжается субботник, поучаствовать в акции можно до 15 ноября-4

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:  
В связи с тем что сейчас благоприятные погодные условия, продолжается листопад, погода позволяет нам продолжить работы по наведению порядка на дворовых территориях, уборке и вывозу опавшей листвы, по ремонту усовершенствованных покрытий дворовых проездов, пешеходных связей, наружных лестниц, озеленению дворовых территорий и другие работы. Ежегодно в мероприятиях по наведению порядка в рамках месячника активное участие принимает население, также учащиеся, молодежь, общественные организации и трудовые коллективы.  

Инвентарь и саженцы выдадут. В Минске продолжается субботник, поучаствовать в акции можно до 15 ноября-7

В столице продолжается и акция «Зеленый двор вместе!». Цель – озеленить больше районов. Присоединиться к проекту может любой желающий. Главное – определиться с местом и временем, а инвентарем и саженцами обеспечат местные службы ЖКХ.  

# Субботники в Беларуси # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю
27 октября 2021 14:33

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю

Эта процедура поможет быстрее восстановиться после операции. Вот в чём её особенность
27 октября 2021 14:28

Эта процедура поможет быстрее восстановиться после операции. Вот в чём её особенность

В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?
27 октября 2021 13:45

В дружбе должны быть общие интересы. А какие отношения крепче – с юности или приобретённые в возрасте?