Инвентарь и саженцы выдадут. В Минске продолжается субботник, поучаствовать в акции можно до 15 ноября

Новости Беларуси. Осенний субботник продолжается. Такое решение принял Мингорисполком, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

До 15 ноября будет проходить масштабное благоустройство и озеленение столицы. Внимание – промзоне, а также частному сектору. Коммунальные службы рассчитывают на помощь минчан. И предлагают навести порядок на своих придомовых территориях.

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства:

В связи с тем что сейчас благоприятные погодные условия, продолжается листопад, погода позволяет нам продолжить работы по наведению порядка на дворовых территориях, уборке и вывозу опавшей листвы, по ремонту усовершенствованных покрытий дворовых проездов, пешеходных связей, наружных лестниц, озеленению дворовых территорий и другие работы. Ежегодно в мероприятиях по наведению порядка в рамках месячника активное участие принимает население, также учащиеся, молодежь, общественные организации и трудовые коллективы.