В Минской области действует запрет выхода на лёд. Что важно учитывать, чтобы избежать ЧП?

Новости Беларуси. Для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев. В Минской области продолжает действовать запрет выхода на лед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев. В Минской области продолжает действовать запрет выхода на лед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Отметим, такое распоряжение принимается, если его толщина составляет менее 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния. Чтобы избежать происшествий, спасатели регулярно мониторят водоемы. Под особым контролем – дети и рыбаки. Сотрудники ОСВОД напоминают основные правила безопасности в период ледостава. Помимо толщины кристального покрова, важно также учитывать структуру и цвет. Особое опасение должны вызвать желтые и белые оттенки. Кроме того, спасатели проводят профилактические беседы с трудовыми коллективами.
Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД:
С наступлением холодного времени года, в период ледостава, мы посещаем учебные заведения, трудовые коллективы с проведением профилактических лекций, семинаров, начиная от садов и практически всех школ. Мы рассказываем, как вести себя в зимний период на льду, как оценить ситуацию, можно ли выходить на лед или нельзя, как оказать помощь.
Сотрудники ОСВОД напоминают: даже в зимний период рекомендуется посещать только разрешенные места отдыха. Всего в Борисовском районе таких восемь. Почти половина из них благоустроена спасательными станциями. В 2023 году сезонные посты для дежурства планируют открыть на каждом оборудованном пляже.
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