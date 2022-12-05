В Минской области действует запрет выхода на лёд. Что важно учитывать, чтобы избежать ЧП?

Новости Беларуси. Для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев. В Минской области продолжает действовать запрет выхода на лед, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отметим, такое распоряжение принимается, если его толщина составляет менее 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния. Чтобы избежать происшествий, спасатели регулярно мониторят водоемы. Под особым контролем – дети и рыбаки. Сотрудники ОСВОД напоминают основные правила безопасности в период ледостава. Помимо толщины кристального покрова, важно также учитывать структуру и цвет. Особое опасение должны вызвать желтые и белые оттенки. Кроме того, спасатели проводят профилактические беседы с трудовыми коллективами.

Евгений Михнюк, начальник Борисовской спасательной станции ОСВОД:

С наступлением холодного времени года, в период ледостава, мы посещаем учебные заведения, трудовые коллективы с проведением профилактических лекций, семинаров, начиная от садов и практически всех школ. Мы рассказываем, как вести себя в зимний период на льду, как оценить ситуацию, можно ли выходить на лед или нельзя, как оказать помощь.