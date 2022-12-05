Могилевчанин добивается установки пандуса в подъезде для жены-инвалида. Почему в ЖРЭУ отказались его ставить?

Новости Беларуси. Пандус раздора. Житель Могилева уже полгода не может добиться установки пандуса в своем подъезде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за отсутствия конструкции его жена инвалид-колясочник вынуждена месяцами сидеть дома. Семья проживает на пятом этаже и ради глотка свежего воздуха каждый раз идет на рискованный квест. Письмо в редакцию СТВ для семьи Ярмоленко стало последней надеждой. Сдвинуть с места проблему, которая застряла между этажами, пыталась Юлия Мычка.

Постоянно вот дергается с этого этажа, потому что они как-то по длине не совпадают. И она аж злится, потому что можно в любой момент ее уронить. Два года назад диагноз артроз усадил жену Геннадия Ярмоленко в инвалидную коляску. И с тех пор за глоток свежего воздуха для больной супруги могилевчанин вынужден бороться в прямом смысле этого слова. 5 этажей, 9 лестничных пролетов и 100 ступенек. Именно они свели к минимуму выходы на улицу инвалида-колясочника. Такой марш-бросок превратился в настоящую пытку. Но спуститься на первый этаж – это еще только полбеды. Возвращение домой – хождение по мукам. По-другому и не назовешь.

Геннадий Ярмоленко, житель Могилева:

Я когда хотел ее поднять, я не смог, я вызывал МЧС, иногда поднимают, но каждый раз МЧС не будешь вызывать. Я нанимаю людей, мне это один раз обошлось в 40 рублей, но это большой урон нашему бюджету, поэтому я решил искать какой-то выход.

Изобретательности Геннадия можно позавидовать. Мужчина самостоятельно сделал пандус из деревянных досок. Конструкция получилась длиною 3 метра весом 35 килограммов. За устойчивость отвечают четыре сомнительных болта. На деле оказалось, что для что спуска вниз самодельные лыжи еще подходят, а вот толкать по ним коляску вверх практически невозможно. На грани отчаяния Геннадий решил обратиться в ЖРЭУ.

Геннадий Ярмоленко:

Я предложил сделать цементные дорожки вот здесь, залить две цементные дорожки на ширину коляски. Первое обращение в ЖРЭУ просто проигнорировали. Было это в апреле. Осенью Геннадий решил напомнить о своей проблеме.

Юлия Мычка, корреспондент:

После второго обращения реакция ЖРЭУ не заставила себя долго ждать, на крыльце у подъезда появились две желтые полоски свежей краской. Яркие краски на пороге семья Ярмоленко восприняла как насмешку. Видимо, таким образом работники ЖРЭУ решили продемонстрировать свое участие в решении вопроса. Вслед за желтыми полосками появился и письменный ответ.

Юрий Цирюльников, начальник отдела эксплуатации ЖРЭУ Ленинского района Могилева:

Учитывая, что человек проживает на пятом этаже пятиэтажного дома, выполнить устройство пандуса по техническим параметрам не представляется возможным. Нашими специалистами было проведено обследование. По результатам обращения, гражданину был дан соответствующий ответ.

– Какой?

– О том, что нет технической возможности устроить пандус.

– А какую-то альтернативу предлагали вы ему?

– В принципе, да. В таких случаях мы рекомендуем гражданам обратиться в наши соцслужбы. Геннадий Ярмоленко уверен, что ЖРЭУ просто оставили его наедине со своей бедой, а в центр социальной защиты его пригласили уже после обращения к нам, где ему предложили два варианта решения вопроса.