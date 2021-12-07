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Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома

07 декабря 2021 20:20
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Новости Беларуси. О перспективном белорусско-российском тандеме. Ученые двух стран намерены создать кефирную вакцину от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О совместном проекте рассказали 7 декабря на открытии Республиканского центра изучения микробиома. Лаборатории разместились в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук. Некоторые разработки в сфере лечения заболеваний уже весьма успешны. Все дело в бактериях.  

Как направить их в нужное здоровое русло? Знает наш корреспондент Ирина Волк.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-1

Как увеличить продолжительность жизни за счет бактерий? Это уже работающий проект. И весьма успешный. Теперь возможностей у ученых еще больше. В Минске в Институте генетики и цитологии открыли Республиканский центр изучения микробиома.  

Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом. Читайте здесь.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-4

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:  
Мы решили, что пора сконцентрировать усилия ученых в Институте генетики, потому что сегодня микробиом без генетического изучения исследовать просто невозможно. В связи с этим создан именно в Институте генетики такой центр.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-7

Термин «микробиом», по сути, микрофлора. Под микроскопом – микробы. Они везде. Вдыхая воздух, трогая предметы и даже проглатывая пищу, мы обзаводимся множеством невидимых сожителей. В человеческом организме содержится до 2 килограммов бактерий.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-10

Они взаимодействуют друг с другом, помогают нашему иммунитету побеждать различные вирусы и наоборот – создают глобальные проблемы для здоровья: могут влиять на функции мозга, вызывать беспокойство, нарушение сна и даже приводить к аутизму. Самая очевидная польза, которую получает человек от своих «сожителей», – помощь в переработке пищи.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-13

Ирина Волк, корреспондент:  
Кефир снискал славу помощника в пищеварении. Стакан на ночь для похудения приведет в норму обмен веществ. Организм скажет спасибо. Но ученые намерены идти еще дальше. Например, разработать кефирную вакцину от коронавируса.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-16

Идея использовать пробиотики для создания вакцин у ученых возникла давно. Эти бактерии можно генетически модифицировать таким образом, чтобы они помимо своих полезных свойств еще давали антигены. Так, потребляя такого рода кисломолочный продукт, можно защищаться от инфекций.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-19

Александр Суворов, член-корреспондент Института экспериментальной медицины (Россия):  
Сейчас у нас создано уже два варианта, которые сегодня мы интенсивно исследуем. Они проходят доклинические испытания, иммуногенность уже показана. Сейчас мы рассчитываем, что они будут защищать лабораторных животных от реальной инфекции. Если все получится, планируем, что удастся вывести такую вакцину для людей.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-22

Ученые теперь могут полностью изучить бактерии, которые живут в организме, скажем, больного человека и скорректировать лечение. Эффективность метода уже доказана.  

Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома-25

Валерий Даниленко, профессор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (Россия):  
Микробиота – это то место, где мы должны, его используя, во-первых, препятствовать распространению COVID вакциной или другими средствами; а во-вторых, создать препараты на основе той же микробиоты здоровых людей, устойчивых для того, чтобы восстанавливать здоровье миллионов, сотен миллионов переболевших во всем мире.  

Благодаря такой научной платформе впереди новые открытия в микробиологии, а с ними и новые средства терапии и профилактики заболеваний.  

# Ученые # общество # Александр Кильчевский # Ирина Волк # Александр Суворов # Валерий Даниленко # Фотофакт

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