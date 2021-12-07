Могут ли бактерии продлевать жизнь и как работает кефирная вакцина от COVID? Чем будут заниматься в Центре изучения микробиома

Новости Беларуси. О перспективном белорусско-российском тандеме. Ученые двух стран намерены создать кефирную вакцину от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О совместном проекте рассказали 7 декабря на открытии Республиканского центра изучения микробиома. Лаборатории разместились в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук. Некоторые разработки в сфере лечения заболеваний уже весьма успешны. Все дело в бактериях. Как направить их в нужное здоровое русло? Знает наш корреспондент Ирина Волк.

Как увеличить продолжительность жизни за счет бактерий? Это уже работающий проект. И весьма успешный. Теперь возможностей у ученых еще больше. В Минске в Институте генетики и цитологии открыли Республиканский центр изучения микробиома. Мезенцев: в России ведутся доклинические испытания новой кефирной вакцины в борьбе с коронавирусом. Читайте здесь.

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Мы решили, что пора сконцентрировать усилия ученых в Институте генетики, потому что сегодня микробиом без генетического изучения исследовать просто невозможно. В связи с этим создан именно в Институте генетики такой центр.

Термин «микробиом», по сути, микрофлора. Под микроскопом – микробы. Они везде. Вдыхая воздух, трогая предметы и даже проглатывая пищу, мы обзаводимся множеством невидимых сожителей. В человеческом организме содержится до 2 килограммов бактерий.

Они взаимодействуют друг с другом, помогают нашему иммунитету побеждать различные вирусы и наоборот – создают глобальные проблемы для здоровья: могут влиять на функции мозга, вызывать беспокойство, нарушение сна и даже приводить к аутизму. Самая очевидная польза, которую получает человек от своих «сожителей», – помощь в переработке пищи.

Ирина Волк, корреспондент:

Кефир снискал славу помощника в пищеварении. Стакан на ночь для похудения приведет в норму обмен веществ. Организм скажет спасибо. Но ученые намерены идти еще дальше. Например, разработать кефирную вакцину от коронавируса.

Идея использовать пробиотики для создания вакцин у ученых возникла давно. Эти бактерии можно генетически модифицировать таким образом, чтобы они помимо своих полезных свойств еще давали антигены. Так, потребляя такого рода кисломолочный продукт, можно защищаться от инфекций.

Александр Суворов, член-корреспондент Института экспериментальной медицины (Россия):

Сейчас у нас создано уже два варианта, которые сегодня мы интенсивно исследуем. Они проходят доклинические испытания, иммуногенность уже показана. Сейчас мы рассчитываем, что они будут защищать лабораторных животных от реальной инфекции. Если все получится, планируем, что удастся вывести такую вакцину для людей.

Ученые теперь могут полностью изучить бактерии, которые живут в организме, скажем, больного человека и скорректировать лечение. Эффективность метода уже доказана.