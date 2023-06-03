Новости Беларуси. В Госпогранкомитете состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся его профессиональная жизнь связана с границей. Первый служебный опыт получил еще в советское время, а на заре независимости непосредственно участвовал в становлении белорусских пограничных войск и обустройстве границы.