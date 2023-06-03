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В Госпогранкомитете состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо

03 июня 2023 11:28
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Новости Беларуси. В Госпогранкомитете состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Госпогранкомитете состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо-1

Вся его профессиональная жизнь связана с границей. Первый служебный опыт получил еще в советское время, а на заре независимости непосредственно участвовал в становлении белорусских пограничных войск и обустройстве границы.

В Госпогранкомитете состоялся ритуал прощания с Боевым Знаменем генерал-лейтенанта Анатолия Лаппо-4

В декабре 2016 года указом Президента Анатолий Лаппо был назначен на должность председателя Государственного пограничного комитета Беларуси, которую занимал более шести с половиной лет. Его преемником на этом посту стал Константин Молостов.

# Госпогранкомитет # общество # Константин Молостов # Анатолий Лаппо # Фотофакт

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