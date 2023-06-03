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Барановичи принимают фестиваль «Вытокі» – попробовать свои силы можно в разных видах спорта

03 июня 2023 11:43
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Новости Беларуси. Самый народный и ожидаемый из фестивалей – «Вытокі» принимает Брестская область. Вторым городом третьего сезона проекта стали Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Барановичи принимают фестиваль «Вытокі» – попробовать свои силы можно в разных видах спорта-1

Фестиваль поистине народный. Праздник ждут в каждом из городов. И особенно дети. Центр Барановичей уже заполнили ароматы гастрономических изысков – здесь проходит кулинарный фест, где можно познакомится с Брестской областью на вкус.

Барановичи принимают фестиваль «Вытокі» – попробовать свои силы можно в разных видах спорта-4

К олимпийскому квесту, на котором представлено 50 видов спорта, в городе появились спортивные площадки. На них пробовать силы можно как в борьбе, так и в хоккее. В этом сезоне новая локация – игры нашего двора. Классики, резиночка и стрельба из рогатки. Также участников ждет квиз, к которому присоединятся ребята из всех районов.

Барановичи принимают фестиваль «Вытокі» – попробовать свои силы можно в разных видах спорта-7

Мне нравится, тут очень интересно, много мероприятий, много всего, где можно выступить, показать свои навыки.

Барановичи принимают фестиваль «Вытокі» – попробовать свои силы можно в разных видах спорта-10

Праздник «Вытоки» проводится для того, чтобы люди отвлеклись от всех своих гаджетов, от работы, позанимались спортом, поучаствовали в конкурсах.

Барановичи принимают фестиваль «Вытокі» – попробовать свои силы можно в разных видах спорта-13

Артем Кравцов, бронзовый призер II Европейских игр, многократный чемпион Беларуси:
Я сам из Могилева. Многие ребята, которые у нас в сборной находятся, тоже из регионов, то есть не из столицы. Я считаю, что это очень крутой праздник, и мы должны приезжать и поддерживать его, помогать нашей молодежи. Пофотографироваться с ними, поддерживать. Я уверен, это очень интересно. Интересно людям посмотреть на этот праздник. Я считаю, что это здорово на самом деле.

Напомним, впервые фестиваль «Вытокі» прошел в 2021 году. За два сезона по всей Беларуси участниками праздника стали более 200 тысяч человек, а к олимпийскому квесту присоединились более 60 тысяч детей.

# Фестиваль # общество # Артем Кравцов # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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