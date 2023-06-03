Фестиваль поистине народный. Праздник ждут в каждом из городов. И особенно дети. Центр Барановичей уже заполнили ароматы гастрономических изысков – здесь проходит кулинарный фест, где можно познакомится с Брестской областью на вкус.

К олимпийскому квесту, на котором представлено 50 видов спорта, в городе появились спортивные площадки. На них пробовать силы можно как в борьбе, так и в хоккее. В этом сезоне новая локация – игры нашего двора. Классики, резиночка и стрельба из рогатки. Также участников ждет квиз, к которому присоединятся ребята из всех районов.

Мне нравится, тут очень интересно, много мероприятий, много всего, где можно выступить, показать свои навыки.

Праздник «Вытоки» проводится для того, чтобы люди отвлеклись от всех своих гаджетов, от работы, позанимались спортом, поучаствовали в конкурсах.

Артем Кравцов, бронзовый призер II Европейских игр, многократный чемпион Беларуси:

Я сам из Могилева. Многие ребята, которые у нас в сборной находятся, тоже из регионов, то есть не из столицы. Я считаю, что это очень крутой праздник, и мы должны приезжать и поддерживать его, помогать нашей молодежи. Пофотографироваться с ними, поддерживать. Я уверен, это очень интересно. Интересно людям посмотреть на этот праздник. Я считаю, что это здорово на самом деле.

Напомним, впервые фестиваль «Вытокі» прошел в 2021 году. За два сезона по всей Беларуси участниками праздника стали более 200 тысяч человек, а к олимпийскому квесту присоединились более 60 тысяч детей.