Могилевская область 17 января празднует 77-летие

Новости Беларуси. Могилевская область отмечает 77-ой День рождения. За это время она многое пережила. В годы Великой Отечественной показала пример стойкости и патриотизма. После разгрома немецко-фашистских захватчиков, как и вся Беларусь, переживала послевоенную разруху и трудный этап восстановления. Но и эти испытания не было последними. Очередным ударом стала Чернобыльская трагедия.

Но, несмотря на все перенесенные тяготы и невзгоды, Могилевская область возрождалась, развивалась и становилась краше.

Анатолий Любченко, председатель Совета Могилевской областной организации ветеранов войны и труда:

Мы восстанавливаем память погибших, мы чтим места захоронений и храним места захоронений и памятники погибшим. Мы делаем нашу историю насколько можно, чтобы она вечно жила. Мы это чувствуем, это наш долг. И мы это делали, делаем и будем делать.

Валерий Малашко, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Если и молодежь, и зрелое поколение сегодня окунется в то историческое прошлое, наверное, сделает правильные выводы, сможем мы, наверное, смоделировать правильно ситуацию во благо развития нашей страны, нашего государства. Конечно же, Приднепровский край – это как одна из таких составляющих, ярких, ключевых нашей страны.

В день празднования 77-летия Могилевской области не остались в стороне и переселенцы из соседней Украины, а это более семи тысяч человек. Большинство из них трудоустроены и обеспечены жильем. В театре кукол для гостей организовали праздник, сладкий стол, подарки и спектакль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Лавренков, помощник Президента по Могилевской области:

В войну, когда ходили беженцы, когда принимал каждый дом, потому что знали, что у всех беда. Так и здесь. Все то, что можно было, Президент определили своим Указом: бесплатное обучение для детей, медицинское обслуживание. Надо помочь в этой беде.

Украинец:

Нам очень приятно, что народ Беларуси помогает вынужденным беженцам из Украины, организует для детей разные мероприятия. Большое им спасибо.