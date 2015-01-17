Почему жители поселка Закальное Любанского района остались без почтового отделения и не рады предложенной альтернативе?

Новости Беларуси. Свою проблему пытаются решить жители поселка Закальное Любанского района. Полтора месяца назад там закрылась почта. Зато теперь пять раз в неделю туда приезжает почтомобиль. Казалось бы, вопрос решен. Но, как оказалось, и этому местное население не радо.

Привычный маршрут для местных (ФАП – магазин – почта) в поселке Закальное Любанского района сокращен на один пункт. Здесь уже больше месяца висит замок.

Новость о закрытии почтового отделения – не только в кратком объявлении. Ее обсуждают между собой на улице и на встрече с местной властью. Ведь вместо привычного «зайти на почту», теперь нужно не «прозевать почтомобиль».

Сельчане жалуются: ожидать на улице в мороз и в слякоть – это испытание. Утреннее время для почтовых услуг удобно лишь пенсионерам. А для тех, кто работает, снять наличность или оформить платежи в «почте на колесах» можно лишь дождавшись субботы.

Местные жители:

Ходили, подписи делали. Никто не соглашался, чтобы ее закрывали. А тут внезапно закрыли. Оплату производить негде, почта приходит (написали расписание) с 9 до 10. Она приезжает и в 12, и в час. Когда как. В мороз замерзает и не работает их компьютер.

Деньги нужно снять – у них не работает аппаратура. Это нас не устраивает. Выписали газеты 19 декабря. По сей день ни одной газеты нет.

500 домов в деревне – и закрыть почту. Разве это мыслимо?

Горожане, чтобы совершить платежи, все чаще пользуются мобильным телефоном. Несколько кликов на смартфоне – и все готово. А вот для жителей поселка почтовое отделение – это и место общения, и магазин, и банк.

Благоустроенное отделение находится в трех километрах от недавно закрытого. Здесь все те же услуги: и банковский вклад можно оформить, и получить бандероль.

Поселок Закальное и агрогородок Речень связан автомаршрутом. Пять раз в день курсирует пригородный автобус и дважды в день по будням – школьный.

Светлана Швед, председатель Реченского сельского исполкома Любанского района:

Я этот вопрос пробовала решать. Я знаю его, ко мне граждане обращались. Я обращалась к заведующей Любанского филиала Белпочты. Она об этом знает. Она мне объяснила, что будет решать этот вопрос.

С октября 2014 года убыточный Любанский райузел почтовой связи присоединили к успешному Солигорскому. Оптимизация коснулась и поселковых отделений. Где до двух тысяч человек населения – содержать здание и персонал почты нерентабельно.

Евдакия Маталыцкая, начальник Солигорского районного узла почтовой связи:

Коль малочисленное население, то отделение себя не может содержать, то есть даже на зарплату себе заработать. Поэтому, естественно. Автомобиль гонять пять раз в неделю не дороже. Эффективность подсчитана – нам это выгоднее. Жалуются, что ломается оборудование? Бывают сбои, но это же техника.

С экономической позиции возобновлять работу Закальновского отделения почтовой связи невыгодно, а с человеческой – пообещали пересмотреть график работы почтомобилей и позаботиться об удобстве сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.