Инсценировка войны в Афганистане и показательные выступления спасателей прошли на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. События Афганской войны на «Линии Сталина». Под Минском 17 января были слышны артиллерийские залпы, пулеметные очереди и взрывы гранат. Все это передавало ужас войны и напоминало о мужестве и отваге воинов-интернационалистов.

Зрелищная реконструкция боевых действий напомнила ветеранам о боевых действиях, а детям рассказала об истории.

Зрители:

Сегодня мы приехали семьей не в первый раз посмотреть. Первый раз мы были 9 Мая, нам очень понравилось. И мы решили еще раз показать нашему ребенку, как все было. Нам самими интересно, я думаю, ей тоже будет познавательно.

Я сегодня видел танк. Очень понравилось.

Первый раз вообще приехали. Нам очень понравилось все, очень много техники разной, которую мы видели, наверное, только по телевизору. А здесь увидели все вживую.

В историко-культурном комплексе прошли и показательные выступления спасателей. Тушение пожаров, спасение на водах и даже устранение последствий техногенных катастроф.

Сотни зрителей оценили не только слаженность действий отрядов МЧС, но и возможности современной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.