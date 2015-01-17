«Прямая телефонная линия» с руководством Минска и областей Беларуси 17 января: на что жаловались граждане

Новости Беларуси. Мингорисполком, а также руководство всех областей провели 17 января «прямые телефонные линии». Обратиться по любой волнующей проблеме можно было с 9 до 12 часов.

Чиновники взяли на контроль около 300 вопросов. В основном они касались ремонта и строительства жилья, приватизации и благоустройства.

Такой способ общения с властью – уже отработанная схема. В частности, для Витебской области, где ежегодно таким образом обрабатывается несколько сот сообщений.

Знаменитое «постой паровоз» на станции «Заболотинка» под Витебском автомобилисты совсем недавно просто боялись произнести вслух – а вдруг сбудется, и как обычно простоишь на переезде несколько часов. Рекорд дачников, которые хотели попасть к своим огородам, и вовсе фантастический – сутки у закрытого шлагбаума. Бросить машину и под вагонами добираться к участкам – обычное дело.

Николай Алексеев, председатель садового товарищества «Заболотинка»:

Постоянно стояли составы, потому что станция «Витебск» не принимала составы в виду того, что она перегружена. И здесь они постоянно стояли. И переехать через этот переезд невозможно было.

Семь лет Николай Алексеев вел переписку с разными службами, чтобы перенести переезд всего-навсего на 250 метров. Точку в деле поставил звонок на «прямую линию» в Витебский облисполком.

Николай Алексеев, председатель садового товарищества «Заболотинка»:

«Прямая линия» – это уже конечный результат был. Потому что до этого обращений было много. Больше всего обращались в отделение дороги, к руководству дороги, в облисполком и к службам, обращались в Облдорстрой. Но все говорили, что без решения облисполкома о выделении средств никакого строительства не будет. После этого сдвинулись с места и стали строить.

Этот вопрос уже решен, но проблемы есть всегда. «Прямая линия» в Витебском облисполкоме прошла и 17 января.

Как и в Гродно, где звонки посыпались еще за несколько минут до начала сеанса телефонной связи. Вопросы самые разные: от реконструкции жилья и ремонта дорог до взаимоотношений учеников в школе.

Параллельно с губернатором области – на связи руководители всех районов. Так что некоторые вопросы решались практически мгновенно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Такая форма, на мой взгляд, позволит еще более детально узнать насущие проблемы, которые волнуют наших граждан. Вопрос, который можно решить непосредственно сразу, будет решаться.

За три часа поступило несколько десятков звонков. Кто не успел пообщаться лично с губернатором, получит письменный ответ на свой вопрос.

В столичную мэрию 17 января дозвонился 31 человек. В среднем Андрей Шорец потратил шесть минут на «разбор» каждого вопроса.

Безоговорочные лидеры жалоб – жилищная политика, строительство и ЖКХ. Мэр (он же, к слову, экс-министр жилищно-коммунального хозяйства) все вопросы взял на контроль. Некоторые объекты пообещал посетить лично.

Житель Минска (по телефону):

Люди уже оплатили и фактически стали хозяевами своих квартир. Но жить в них, во многих невозможно. Многие батареи текут. Стекла, которые были выбиты при строительстве, так и не заменены.

То, что на этот дом надо обратить особое внимание, стало понятно буквально через пять минут.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я прошу прощения, Наталья. 37а? Ваш сосед уже звонил, наверное, вы там занимаете такую активную гражданскую позицию. Я ему пообещал, что на следующей неделе я сам выеду на этот дом и посмотрим. Два вопроса: качество строительства и формирование цены.

Другая Наталья – Михайловна – на «прямую линию» к своему губернатору обратилась от имени жителей сразу двух деревень. Из-за старой системы водопровода вода, которой вынуждены пользоваться сельчане, из питьевой превратилась в техническую.

Наталья Пещур:

Вода у нас вонючая. Постоит – осадок, грязь, ржавчина. Пить ее и мыться в ней невыносимо. Вся ванна и все туалеты желтые от этой воды.

Анатолий Лис, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Мы разберемся. Я сразу не могу ответить. Специалисты слышат – мы разберемся. С водой поможем. Это однозначно. Вода у населения должна быть.

За три часа прямого диалога в Бресте успели обсудить 41 проблему. А всего зарегистрировано более 19,5 тысяч попыток дозвониться на телефон «горячей линии».

В Могилевской области как и в столице случались повторные сообщения. Это говорит о том, что в регионе не на должном уровне ведется разъяснительная работа с людьми. И проблемы обретают резонанс. Но в целом так называемых звонков «на грани отчаяния» не поступало.

Благоустройство и приватизация – основные направления, по которым будут работать чиновники по итогам «прямой телефонной линии».

Владимир Доманевский, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:

Надо взяться ответственно за эту работу. Потому что это инициатива республиканского порядка, мы на местном уровне не должны скомпрометировать и себя, и республиканские органы в том, что такая новая форма, а мы отнеслись к ней не совсем внимательно. Поэтому уже в ближайшее время на заедании исполкома те обращения, которые сегодня поступали, мы просто в порядке контроля посмотрим, как кадры на местах отреагировали на поручения сегодняшней «прямой линии».

Такая система работы не нова и для Гомеля. Все руководство региона 17 января собралось в зале для того, чтобы из первых уст услышать о проблемах граждан, а значит и своих недочетах. Скандальных новостей от жителей области присутствовавшие журналисты не услышали: все решается в рабочем порядке.

Владимир Дворник, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Нет ни одного вопроса, по которому бы зло, на повышенных тонах или как-то эмоционально сегодня обращались к председателю облисполкома или жаловались на те службы, которые имеются на территории области. Спокойный, обычный, нормальный разговор.

Выслушали и взяли на заметку и проблемы жителей Минской области.

В общем, теперь прямые телефонные линии будут проводиться на постоянной основе по всей стране. Например, для Витебского региона это давно отработанная схема. Еще с 2010 года власти каждую субботу выслушивают граждан и решают их проблемы, регистрируя таким образом больше 300 обращений в год. 17 января такая практика вышла на общереспубликанский уровень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.