«Мое представление об этой стране было полностью неправильным»: иностранные студенты проведут две недели в Беларуси в рамках проекта «Неизвестная Европа»

Новости Беларуси. Гродненский университет запустил туристический проект «Неизвестная Европа». Иностранцам за две недели предлагают познакомиться с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для 14 студентов из Швейцарии, Германии и Австрии подготовлена насыщенная программа. Это не только лекции по истории, культуре и экономике нашей страны, но и десятки обзорных экскурсий. Вместе с зарубежными гостями на полезный променад отправилась корреспондент Галина Буро.

Моя лекция должна быть посвящена иудаизму, истории еврейского народа, традициям.

Студенты к долгому разговору готовы. Ведь за этим они и приехали – узнать как можно больше о жизни белорусского народа. Многоконфессиональный Гродно вызвал особый интерес.

Тобиас Корбе, студент университета Зальцбурга (Австрия):

Архитектура: Гродно – это старый город. Вчера мы бывали на концерте – это было прикольно.

Все эти молодые люди – студенты университетов Германии, Австрии и Швейцарии, будущие историки, кинорежиссеры, дизайнеры. Кто-то уже интересовался нашей страной, даже учил русский, а для кого-то Беларусь – полная экзотика.

Колетта Мария Францке, студентка университета Лейпцига (Германия):

Я теперь ем белорусские блюда – это очень вкусно!

Девушка учится на культуролога в Лейпциге. Поездка за тысячу километров от дома – личный эксперимент.

Колетта Мария Францке:

Мое представление об этой стране было полностью неправильным. Я могу теперь рассказать о Гродно. Здесь очень красиво, а люди открытые и очень дружелюбные.

Экскурсии по Гродно, мастер-классы, дегустации и поездки в Мир, Несвиж, Беловежскую пущу – иностранцев на каждом шагу сопровождают волонтеры из числа студентов.

Галина Буро, СТВ:

Такое турне в Гродно устаивают впервые. Особенность проекта – комплексный подход. Программа составлена таким образом, чтобы Беларусь для иностранцев стала не просто точкой на карте Европы, а страной с богатым прошлым и большими перспективами.

История и традиции, экономика Беларуси и ее значение в глобальном мире – получить много новой информации на лекции, а обсудить стереотипы о стране за круглым столом. Финансирование такого имиджевого проекта стало возможным благодаря победе в престижном конкурсе.

Светлана Адамович, заведующая кафедрой ГРГУ имени Янки Купалы:

Мы участвовали в конкурсе DAAD «Go East». Получили семь стипендий от службы студенческих обменов.