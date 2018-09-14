Из-за байк-фестиваля в Минске частично ограничат движение: показываем на карте где

Новости Беларуси. Подготовка к празднику началась уже 14 сентября: с 23:00 на три часа закрыли участок проспекта Победителей от Независимости до Машерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Подготовка к празднику началась уже 14 сентября: с 23:00 на три часа закрыли участок проспекта Победителей от Независимости до Машерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В субботу 15 сентября его перекроют еще дважды на 20 минут: в 13:30 и в 17:15.
А самое большое неудобство водителям доставит парад байкеров. В 12 часов дня пятитысячная колонна проследует от Кургана Славы по проспекту Независимости и улице Ленина. Завершится байк-шествие около Дворца спорта.