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Из-за байк-фестиваля в Минске частично ограничат движение: показываем на карте где

14 сентября 2018 20:24
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Новости Беларуси. Подготовка к празднику началась уже 14 сентября: с 23:00 на три часа закрыли участок проспекта Победителей от Независимости до Машерова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из-за байк-фестиваля в Минске частично ограничат движение: показываем на карте где-1

В субботу 15 сентября его перекроют еще дважды на 20 минут: в 13:30 и в 17:15.

Из-за байк-фестиваля в Минске частично ограничат движение: показываем на карте где-4

А самое большое неудобство водителям доставит парад байкеров. В 12 часов дня пятитысячная колонна проследует от Кургана Славы по проспекту Независимости и улице Ленина. Завершится байк-шествие около Дворца спорта.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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