Прямой эфир

В Минске на площади Бангалор второй раз зацвели каштаны: фотофакт

14 сентября 2018 20:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вслед за проспектом Победителей каштаны на площади Бангалор перепутали время года и повторно зацвели, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске на площади Бангалор второй раз зацвели каштаны: фотофакт-1

Специалисты связывают такую аномалию с засухой в начале лета, из-за чего деревья подготовились к зиме уже в августе. Внезапные дожди и теплая погода сбили биоритмы растений. А те в свою очередь добавили в осенний Минск весенних красок.

В Минске на площади Бангалор второй раз зацвели каштаны: фотофакт-4

Нина Наумова:
Это очень радует, что осень и у нас май. Замечательно рано утром, когда мало машин, когда видны эти деревья. Весна в душе.

# Необычное # общество # Нина Наумова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ
14 сентября 2018 18:50

Иностранные дипломаты и представители ООН посетили Полесский радиационно-экологический заповедник. Репортаж СТВ

Что было: В Ташкент – не турпоездка/ Без табу на молоко
14 сентября 2018 18:28

Что было: В Ташкент – не турпоездка/ Без табу на молоко

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов
14 сентября 2018 18:25

Расплатиться яблоками в магазине или вызвать грузовик домой: как работают белорусские заготовители фруктов