Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности

Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из бортового камня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из бортового камня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В то же время поворот налево с Немиги на Мясникова сохранили. Он открыт для проезда транспорта в выходные и праздничные дни. Кстати, ближайший пешеходный переход также ограничили двумя островками безопасности.
Алексей Пухтий, старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Московского РУВД:
Осталось установить знаки «объезд препятствия», «пешеходный переход», а так же ограничение в скорости до 40 в связи с тем, что искусственная неровность была установлена. Станет, конечно, безопасно, потому что мы на 15 метров в обе стороны от пешеходного перехода обеспечили видимость пешеходов.