Конец запрещённой парковке: на пересечении улиц Мясникова и Немиги возводят островки безопасности

Новости Беларуси. Зачастую водители игнорировали этот участок дороги и могли оставлять машины прямо на перекрестке. Теперь здесь появился треугольник из бортового камня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В то же время поворот налево с Немиги на Мясникова сохранили. Он открыт для проезда транспорта в выходные и праздничные дни. Кстати, ближайший пешеходный переход также ограничили двумя островками безопасности.