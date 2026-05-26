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Новости по тегу #Егор Подоляк

Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста
26 мая 2026 17:43

Более 100 молодых людей со всей страны пополнили ряды волонтеров Белорусского Красного Креста

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»
20 мая 2026 13:13

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»

Чем уникален 4-й сезон проекта «Минская смена»? Секреты раскрыл специалист Мингорисполкома
31 марта 2025 12:59

Чем уникален 4-й сезон проекта «Минская смена»? Секреты раскрыл специалист Мингорисполкома

«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ
19 сентября 2022 16:01

«Минск – это очень чудесный город». Российские студенты пройдут стажировку в БГУ

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»
25 февраля 2021 15:35

Владимир Кухарев на встрече со студентами и преподавателями БГУ: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит по-новому»