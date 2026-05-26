Новости по тегу #Егор Подоляк

Сегодня в рядах волонтеров Красного Креста больше 15 тысяч человек. Самый заметный приток новичков отмечается в Минской городской организации.
Фестиваль «Цветные сны» – уникальный проект, где дети из интернатов могут проявить свои творческие способности. Для многих ребят это первый выход на большую сцену.
«Качество в проекте «Минская смена» возрастает не с каждым годом, а с каждым месяцем».
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