Модная прабабушка. Показываем преображение 75-летней минчанки

Светлана Урецкая:

Доброе утро всем и моим родным, близким и знакомым! Меня зовут Светлана Максимовна Урецкая. Я в Минске живу с 1949 года в одном и том же доме. Меня очень радуют мои внучки, их у меня три, причем такой возраст хороший: 30, 16 и 4, есть правнук, которому 5 лет.

Женщина-физик, человек-энциклопедия и при этом очаровательная, легкая на подъем и с отличным чувством юмора! Наша героиня работала в Институте физико-органической химии в Академии наук Беларуси и окончила Институт патентоведения в Москве. Среди увлечений – история Минска и изучение родословной. К экспериментам Светлане Максимовне не привыкать, она сама источник идей, мы же попробуем сегодня изменить ее образ! Сергей Белявский, парикмахер-стилист:

Итак, у нас уже началось наше преображение. У нашей героини очень красивая седина, мы не будем кардинально менять цвет, мы просто придадим красивый золотистый оттенок, чуть-чуть оттеним, буквально на один-два тона, чтобы она стала ярче и волос был более насыщенным.

Светлана Урецкая:

Я обрезала косы в восьмом классе и как-то так получила осуждение своих подруг, и в это время начинала красить губы – это был 1958 год. А в институте я уже красила волосы в разные оттенки – розовые, сиреневатые. Главный рецепт красоты от Светланы Максимовны – холодная вода из колодца. Она умывается и пьет ее вдоволь. И, конечно, ни на кого никогда не злиться и не завидовать. Есть гармония внутри – будет и снаружи! Сергей Белявский:

У нас получился насыщенный и песочный блонд, что очень хорошо освежает лицо, затем мы добавили немножко геометрии, сделали косую челочку, что немножко омолодило нашу героиню.

А мы приступаем к макияжу. Елена Ожигина, визажист:

В нашем случае подойдет макияж-лифтинг или возрастной, как его называют, задача – поднять визуально контур лица.

Светлана Урецкая:

Первый раз в жизни клею ресницы, даже не представляла, что это такое. Елена Ожигина:

Для создания этого образа я использовала сатиновые тени, потому что матовые тени будут придавать возраста, перламутровые тени будут забиваться в маленькие морщинки, которые у нас есть, и легкая помада. Светлана Урецкая:

Никогда в жизни не носила такой цвет волос. Прическа мне очень нравится, необычная, и, конечно, совершенно другой образ появился. Я себя не узнаю. Самое время – отправиться к стилисту и завершить образ. У Светланы Максимовны всегда была своя портниха, вместе они подбирали ткань и фасон, поэтому наша героиня привыкла к индивидуальному пошиву.

Алеся Ефимик, стилист:

Первый образ, который мы подобрали, вполне себе можно использовать для похода в музей или для встречи с подружками. Также можно использовать отдельно, как платье, с поясом или без, также можно использовать платье как кардиган.



Третий образ более торжественный, горох в тренде, если украсить более яркими украшениями, то можно пойти на торжественное событие. Если говорить про одежду plus-size, важно вытягивать при помощи вертикальных линий сам силуэт, что мы и делали.