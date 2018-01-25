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«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ

25 января 2018 07:44
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Мы находимся на самой большой козьей ферме в нашей стране. Здесь в Дзержинском районе, на хуторе Лизаветин, их живет около 9 сотен.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-1

Уже более 10 лет Дмитрий Крылов со своей семьей занимается козоводством. На ста гектарах земли, вдали от предприятий и шоссейных дорог расположилась ферма с современным доильным залом и участком по переработке молока.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-4

Дмитрий Крылов, владелец фермы:
Вот здесь мы доим наших козочек, здесь мы их подчищаем, проверяем качество молока, прежде чем подключить аппаратуру. И после этого уже они отдают нам свое молочко. Молочко собирается по молочной линии и уходит в соседнюю комнату после фильтрации. Козочки доятся два раза в день. Летом рекордистки, у которых много молока, доятся три раза.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-7

Полтора года уходит на то, чтобы козочка стала доиться. При стадном содержании, как здесь, одна коза в хороший сезон дает около трех литров молока.

Дмитрий Крылов:
При домашнем содержании козы дают больше. Они больше досмотренные и им больше внимания, поэтому они больше дают. Но и у нас в стаде есть рекордистки, которые дают по 8 литров.

Качество молока зависит от трех вещей: здоровья животных, чистоты оборудования и быстрого охлаждения молока.

Дмитрий Крылов:
Все эти составляющие у нас на высоком уровне, животные здоровые. Контролируются ветврачом регулярно. Оборудование современное, моется автоматически, поэтому все чистое, фильтры меняются ежедневно.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-10

Проходит не более трех минут с момента, как парное молоко проходит по всей линии, фильтруется и попадает в холодильник.

Дмитрий Крылов:
Перед каждой дойкой заправляется новый фильтрующий элемент. И подключается шланг, по которому молоко будет поступать в холодильник. Оборудование моется автоматически, при помощи этой машины, она как стиральная машина производит два полоскания, потом моющее средство гоняет по всей системе и еще несколько раз выполаскивает.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-13

Дальше сырое молоко с фермы поступает в этот небольшой цех, где его пастеризуют и делают йогурты, сыры, творог и другие продукты. Всего за смену перерабатывается около тонны молока.

Дмитрий Крылов:
На этом столе у нас происходит разлив молока. Процедура почти ручная, дозатором мы наливаем в каждую бутылку отдельно. Мы сколько можем мы продаем молоко, а то молоко, которое мы не можем пристроить, из него мы делаем сыр, который имеет более длительные сроки и хранения, и мы можем возить его на дальние расстояния.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-16

Вот в таких холодильных камерах сыр ждет своей отгрузки, чтобы попасть на полки наших магазинов. Но прежде на каждый кусочек сыра наносится парафиновое покрытие.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-19

Затем после полного высыхания каждая головка сыра бережно упаковывается вручную. Сыр из козьего молока нельзя назвать традиционным продуктом, люди с ним мало знакомы. Но попробовав этот деликатес, мгновенно влюбляешься в яркий вкус и тонкий аромат.

«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ-22

# Сельское хозяйство # общество # Дмитрий Крылов # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # общество

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