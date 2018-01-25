«Животные здоровые, оборудование современное»: семья Крыловых держит большую козью ферму в Беларуси. Репортаж СТВ

Мы находимся на самой большой козьей ферме в нашей стране. Здесь в Дзержинском районе, на хуторе Лизаветин, их живет около 9 сотен.
Мы находимся на самой большой козьей ферме в нашей стране. Здесь в Дзержинском районе, на хуторе Лизаветин, их живет около 9 сотен.
Уже более 10 лет Дмитрий Крылов со своей семьей занимается козоводством. На ста гектарах земли, вдали от предприятий и шоссейных дорог расположилась ферма с современным доильным залом и участком по переработке молока.
Дмитрий Крылов, владелец фермы:
Вот здесь мы доим наших козочек, здесь мы их подчищаем, проверяем качество молока, прежде чем подключить аппаратуру. И после этого уже они отдают нам свое молочко. Молочко собирается по молочной линии и уходит в соседнюю комнату после фильтрации. Козочки доятся два раза в день. Летом рекордистки, у которых много молока, доятся три раза.
Полтора года уходит на то, чтобы козочка стала доиться. При стадном содержании, как здесь, одна коза в хороший сезон дает около трех литров молока.
Дмитрий Крылов:
При домашнем содержании козы дают больше. Они больше досмотренные и им больше внимания, поэтому они больше дают. Но и у нас в стаде есть рекордистки, которые дают по 8 литров.
Качество молока зависит от трех вещей: здоровья животных, чистоты оборудования и быстрого охлаждения молока.
Дмитрий Крылов:
Все эти составляющие у нас на высоком уровне, животные здоровые. Контролируются ветврачом регулярно. Оборудование современное, моется автоматически, поэтому все чистое, фильтры меняются ежедневно.
Проходит не более трех минут с момента, как парное молоко проходит по всей линии, фильтруется и попадает в холодильник.
Дмитрий Крылов:
Перед каждой дойкой заправляется новый фильтрующий элемент. И подключается шланг, по которому молоко будет поступать в холодильник. Оборудование моется автоматически, при помощи этой машины, она как стиральная машина производит два полоскания, потом моющее средство гоняет по всей системе и еще несколько раз выполаскивает.
Дальше сырое молоко с фермы поступает в этот небольшой цех, где его пастеризуют и делают йогурты, сыры, творог и другие продукты. Всего за смену перерабатывается около тонны молока.
Дмитрий Крылов:
На этом столе у нас происходит разлив молока. Процедура почти ручная, дозатором мы наливаем в каждую бутылку отдельно. Мы сколько можем мы продаем молоко, а то молоко, которое мы не можем пристроить, из него мы делаем сыр, который имеет более длительные сроки и хранения, и мы можем возить его на дальние расстояния.
Вот в таких холодильных камерах сыр ждет своей отгрузки, чтобы попасть на полки наших магазинов. Но прежде на каждый кусочек сыра наносится парафиновое покрытие.
Затем после полного высыхания каждая головка сыра бережно упаковывается вручную. Сыр из козьего молока нельзя назвать традиционным продуктом, люди с ним мало знакомы. Но попробовав этот деликатес, мгновенно влюбляешься в яркий вкус и тонкий аромат.